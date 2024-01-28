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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تجديد منح معهد التخطيط القومي شهادات المواصفات الدولية للجودة

صدى البلد

أوصى فريق المراجعة والتقييم الخارجي التابع لشركة QCS، المانحة لشهادات الأيزو العالمية، بتجديد منح معهد التخطيط القومي شهادات المواصفات الدولية التالية: شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة - ISO 9001:2018، شهادة المواصفة الدولية للصحة والسلامة المهنية- 45001:2018 ISO، شهادة المواصفة الدولية للإدارة البيئية- 14001:2015ISO، شهادة المواصفة الدولية لإدارة المؤسسات التعليمية والبحثية 21001:2018 ISO، 
وهي الشهادات التي سبق أن حصل عليها المعهد في الأعوام السابقة، والتي يتم تجديدها سنوياً بعد عملية مراجعه وتقييم خارجية من جانب خبراء الجودة.

وجاء ذلك ضمن فعاليات الجلسة الختامية لعرض تقرير فريق المراجعة الخارجية لنظم إدارة الجودة المتكاملة، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والسادة نواب رئيس المعهد، واللواء الدكتور إسماعيل ناجي رئيس فريق المراجعة الخارجية للمواصفات الدولية، والمهندس نادر شديد المدير العام لمكتب خدمات الجودة للشرق الأوسط وأفريقياQCS، والأستاذ الدكتور علاء الدين زهران، المشرف على أنشطة الجودة والتطوير المؤسسي بالمعهد، والأستاذ الدكتور محمد ماجد خشبه استاذ التخطيط والادارة الاستراتيجية بالمعهد ونخبة من الأساتذة والعاملين بالجهازين العلمي والإداري بالمعهد .  


وأوضح الدكتور أشرف العربي أن المعهد نجح في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الأداء الأكاديمي والإداري من خلال التزامه بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز دعما للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030، واتباع آليات تنمية فكر التخطيط الاستراتيجي القائم على استغلال الفرص وتجنب المخاطر، إلى جانب التأكد من وعي العاملين بسياسة وأهداف الجودة لتحقيق المواصفات القياسية، وكذلك القيام بكافة الإجراءات التصحيحية والدعم والمتابعة والاستفادة من فرص التحسين المستمر.

وأضاف العربي، أن هذه الخطوة جاءت تتويجًا لعمل جماعي بذله جميع العاملين في المعهد سواء على مستوى أعضاء الهيئة العلمية والإدارية وفريق وحدة ضمان الجودة الاعتماد، بالإضافة إلى التحول نحو اللامركزية في الإدارة، وتطبيق أنظمة التحول الرقمي الذكي، إلى جانب خلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في إعداد وبناء نظام جودة يليق بمكانة المعهد وتاريخه العريق. 


واستعرضت الدكتورة هبة الله عز مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد، الجهود المبذولة من جانب فريق الجودة بالمعهد بالتعاون مع الإدارات والمراكز العلمية للحصول على تلك الشهادة والتي بدأت بتحديد أهداف الجودة المتكاملة، وتقييم الوضع الراهن لبيئة المعهد، ثم إعداد دراسة بيئية متكاملة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة للجهاز العلمي والإداري، إلى جانب دراسة كيفية إدارة المخلفات وفرص إعادة تدويرها لتعزيز فرص تحول المعهد الى مؤسسة خضراء مستدامة.

وأكد الدكتور إسماعيل ناجي على الدور التي تقوم به الإدارة العليا لتحقيق أهداف المعهد وإعلاء قيمته التنافسية بين المؤسسات الأخرى، من خلال أعمال التطوير والتحسين المستمر، ورصد كل ما هو جديد، مستهدفاً زيادة كفاءة الأداء وصولاً للجودة الشاملة وكذلك الحفاظ على بيئة العمل والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية التي تعد الدعامة الأساسية لتحقيق أهداف المعهد.

معهد التخطيط القومي نظام إدارة الجودة

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