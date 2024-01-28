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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

صدى البلد

اعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إعارة ابو جبل الي النادي الاهلي لآخر الموسم .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس :" ابوجبل اعاره للاهلي لنهاية الموسم ".

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مدرب النادي الأهلي السويسري مارسيل كولر طلب من إدارة القلعة الحمراء ضم حارس مرمي جديد بعد إصابة محمد الشناوي.

وأوضح شوبير في برنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم، أن كولر قدم طلبه للأهلي خاصة في ظل استعداد الفريق للمشاركات الافريقية واقترب موعد اغلاق القيد.

 

وأشار إلى أن الأهلي يسعى لحسم ملف الحارس الجديد خلال 48 ساعة قبل إغلاق نافذة التسجيل الأفريقية.

 

وأضاف أن الأهلي يجري مفاوضات مكثفة لضم حارس مرمى، حيث تم استهداف محمد بسام، لكن نادي سيراميكا كليوباترا رفض الصفقة.

وأشار أيضًا إلى أن الأهلي يرفض رحيل مصطفى شوبير، لعدم وجود بدائل كافية في مركز الحراسة.

وختم شوبير بأن المفاوضات مع علي لطفي لاعب حراسة المرمى غير جادة، وأن الأهلي ملزم بحسم ملف حارس المرمى خلال ال48 ساعة القادمة لتسجيله في القائمة الأفريقية وفي حالة عدم الوصول لاتفاق مع أي حارس سيتم الاكتفاء بمصطفي شوبير.

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