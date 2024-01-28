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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج

سها الجندي وزيرة
سها الجندي وزيرة الهجرة

كشفت الدكتورة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تفاصيل إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج، قائلة إن هناك محادثات مشتركة بين الوزارة ووزارة التضامن لإنشاء صندوق الطوارئ وهو واحد من رغبات المصريين بالخارج وتوصية من مؤتمرهم صدرت في يوليو الماضي. 

وزيرة الهجرة: صندوق الطوارئ يعمل على مساعدة المصريين بالخارج في الحالات الحرجة 

وأضافت "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الوزارة تعمل على إنشاء الصندوق في أقرب وقت ممكن، وسيكون صندوقا استثماريا تابعا لبنك ناصر الاجتماعي، "المصريين في الخارج ممكن يشاركوا بدولار أو يورو أو حسب العملة بتاعتهم، وهذا الصندوق يقدر يجيب له فوائد على المدى البعيد". 

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء طُرد من عمله ولا يوجد مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث أو مواطن تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع. 

وزيرة الهجرة صندوق للطوارئ صندوق الطوارئ المصريين بالخارج سيد على

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