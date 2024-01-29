سياسي فلسطيني: مصر تبذل جهودا كبيرة في إدخال المساعدات لشعبنا بغزة

أشاد المستشار طه الخطيب، سياسي فلسطيني، بموقف الدولة المصرية ووزير الخارجية سامح شكري فيما يتعلق بملف المساعدات، لافتا إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني في حين أن أمريكا تطالب بتوسيع معابر دخول المساعدات بدلا من المساعدة في إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني.

دول الخليج قادرة على سد احتياجات وكالة الأونروا

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن أمريكا تبحث عن حذف وكالة الأونروا من فلسطين في الوقت الحالي، موضحا أنها كانت تمول الوكالة بـ 300 مليون دولار وتم إيقافها في فترة ترامب، وعاد التمويل بشكل جزئي بـ 100 مليون دولار في عهد جو بايدن.

واستكمل، أن الكويت والسعودية والإمارات قادرين على سد احتياجات الوكالة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية.