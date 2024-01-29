عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سياسي فلسطيني: مصر تبذل جهودا كبيرة في إدخال المساعدات لشعبنا بغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أشاد المستشار طه الخطيب، سياسي فلسطيني، بموقف الدولة المصرية ووزير الخارجية سامح شكري فيما يتعلق بملف المساعدات، لافتا إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني في حين أن أمريكا تطالب بتوسيع معابر دخول المساعدات بدلا من المساعدة في إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني. 

دول الخليج قادرة على سد احتياجات وكالة الأونروا 

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن أمريكا تبحث عن حذف وكالة الأونروا من فلسطين في الوقت الحالي، موضحا أنها كانت تمول الوكالة بـ 300 مليون دولار وتم إيقافها في فترة ترامب، وعاد التمويل بشكل جزئي بـ 100 مليون دولار في عهد جو بايدن. 

واستكمل، أن الكويت والسعودية والإمارات قادرين على سد احتياجات الوكالة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية. 

سياسي فلسطيني وكالة الأونروا المساعدات دول الخليج إدخال المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

موضوعات متعلقة

رئيس اتحاد اليد: شرف لنا أن نكون سببا في إسعاد الشعب المصري

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج

متحدث الحكومة يكشف مزايا الاستثمار في صندوق الذهب

عضو مجلس الشؤون الخارجية: قرار محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل إنجاز كبير

استشاري أسري عن مشاركة الزوج في الأعمال المنزلية: بيرجع شقيان ومدبوح

رئيس صندوق المأذونين: البيوت في الإسلام تبنى على المودة وليست الحقوق والندية

خبيرة أسرية: انتهى عصر "سي السيد".. والراجل مش متجوز خدامة

رئيس شعبة الأدوية: مصر دخلت المنطقة الحمراء في استخدام المضادات الحيوية

ترشيحاتنا

بركلات الترجيح| منتخب مصر يُودّع أمم أفريقيا.. والكونغو تتأهل لربع النهائي

جمال شعبان يفجّر مفاجأة حول مرض جديد قد يصيب إمام عاشور

أسماء الله الحسنى في القرآن والسنة.. 150 أم 164؟ علي جمعة يجيب

آخرهن ريهام سعيد.. نجمات تشوهت وجوههن بسبب عمليات التجميل| شاهد

احذر.. بهذه الطريقة يتم اختراق تطبيق فيسبوك ماسنجر

وفاة لاعب وكوارث بالوسط الفني.. توقعات ليلي عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة لاعب وكوارث بالوسط الفني.. توقعات ليلي عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا

شاهد.. تعليقات صادمة بسبب مشاجرة بين 4 رجال في مترو بلندن

بعد جلسة تصويرها الجريئة.. 10 صور أثارت ضجة لهيفاء وهبي |شاهد

ظافر العابدين من العرض الخاص الأول لفيلم "إلى ابني" .. صور

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ