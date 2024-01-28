متحدث الأونروا: ما لدينا من تمويل يكفي حتى نهاية شهر فبراير.. فيديو

قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، إن هناك ادعاءات أن بعض العاملين في الأونروا شاركوا في عملية طوفان الأقصى.

وأضاف الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"،: قرارات 10 دول بوقف التمويل لوكالة الأونروا خطير للغاية"، لافتا: سلمنا أسماء العاملين بوكالة الأونروا ولم تعترض إسرائيل على أي اسم".

وأشار: قرارات 10 دول بوقف التمويل تشكل 90% من ميزانية الأونروا وهو قرار غير مسبوق في تاريخ الوكالة"، موضحا: "ما لدينا من تمويل يكفي حتى نهاية شهر فبراير، وبعد ذلك ستوقف الأونروا عملها وهذا سيعني أن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة لكن يكونوا لديهم شيء على الإطلاق لأننا نشكل شريان الحياة للنازحين والسكان".