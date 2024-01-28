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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج كعب عمل بالمويل 2024

كعب العمل
كعب العمل

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، على كيفية استخراج كعب عمل من خلال الموبايل، وأتاحت وزارة القوى العاملة، ذلك من خلال الدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة.

خطوات استخراج كعب العمل أون لاين

وتكون الخطوات لاستخراج كعب العمل كالآتي:

- زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل

- الضغط على أيقونة «تسجيل راغبي العمل».

- الضغط على خانة التسجيل لأول مرة، في حالة ما إذا كان الراغب يسجل على المنظومة لأول مرة.

- إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، واختيار خانة رغبة مكان العمل داخل أو خارج البلاد أو كعب العمل، والضغط على «حفظ البيانات».

- الذهاب إلى مكتب العمل في محيط منطقة الإقامة التي يقيم بها صاحب الطلب، لاستخراج الوثيقة الورقية.

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل

ويمكن للحاصلين على مؤهلات استخراج كعب العمل من خلال الذهاب إلى أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية مع مراعاة إحضار المستندات الآتية:

- يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع لاستخراج كعب عمل

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي، والأصل للاطلاع من المستندات المطلوبة لاستخراج كعب عمل.

- يجب إحضار الرقم التأميني لاستخراج كعب عمل

- إحضار شهادة خبرة إن وجدت.

- إحضار مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- إحضار شهادة موقف التجنيد (للذكور).

- إحضار شهادة قياس مستوى المهارة بالإضافة إلى تراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصص.

بعد تجهيز كافة الأوراق المطلوبة توجه إلى مكتب العمل الموجود بمحيط محل الإقامة، لتسليم المستندات للموظف المختص على أن يتم استلام كعب العمل في اليوم التالي.

 

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 

  1.  الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة
  2. اختيار من على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل
  3. التسجيل لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات
  4. ملء البيانات المطلوبة منك على الموقع
  5. اختيار إذا كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد
  6. كتابة البيانات المطلوبة
  7. الضغط على حفظ وتقديم الطلب
  8. بعدها استلام  كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب العمل
استخراج كعب العمل

أوراق استخراج كعب العمل أونلاين

 تقديم الاوراق التالية:-

  1. أصل تحقيق الشخصية 
  2. بطاقة الرقم القومي
  3.  مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل
  4.  أصل المؤهل الدراسي
  5. أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد 
  6. الرقم التأميني

كيفية استخراج كعب العمل

  1. التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن
  2. تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص
  3. استلام كعب العمل

خطوات استخراج كعب عمل بالموبيل

  1. زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة القوى العاملة
  2. الضغط على خدمة تسجيل راغبي العمل
  3. اختيار التسجيل لأول مرة
  4. إدخال عدد من المستندات المطلوبة، تتمثل في الاتي:-
  5. أصل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي
  6. حدد ما إن كان العمل في الداخل أو في الخارج
  7. أكمل التسجيل وأرسل الطلب
  8.  توجه لأقرب مكتب عمل من عنوان إقامتك في اليوم التالي

 

 

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