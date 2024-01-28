نشأت الديهي: 80% من أنفاق حركة حماس تعمل بشكل جيد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صحيفة وويل ستريت الامريكية تحدثت عن أن 80% من أنفاق حركة حماس ما زالت تعمل بشكل جيد، وهذا يعني أن دولة الاحتلال فشلت في كل محاولات القضاء على الأنفاق، رغم الحرب على القطاع منذ أكثر من 100 يوم.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأحد، أن إسرائيل كانت تتهم مصر بتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر الانفاق، مشيرًا إلى أن صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن أن مصدر الأسلحة الفلسطينية هو المعابر والمستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف أن صحيفة معارف الإسرائيلية تحدثت عن حركة حماس وأنها نجحت في استعادة السيطرة المدنية على بعض المناطق في شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الخبر مفخخ، بهدف إعطاء الذريعة قوات الاحتلال للبقاء في شمال غزة.

واستكمل أن صحيفة التليجراف البريطانية قالت أن السفن الحربية البريطانية الموجودة في البحر الأحمر لا تمتلك صواريخ لضرب الحوثيين في اليمن، وهذه فضيحة كبرى للجيش البريطاني ، معقبًا: "فضيحة عسكرية للأسطول البريطاني الذي كان يوصف بالأحدث والأكبر في العالم، الأسطول البريطاني موجود في باب المندب كصورة بدون أي قيمة ، موجود كنوع من البركة مع الأسطول الأمريكي".