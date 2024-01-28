بعد ارتفاع سعر السكر.. الديهي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سعر طن السكر وصل لـ40500 جنيه، وهذا الارتفاع غير مبرر، حيث ارتفع سعر الطن في يوم واحد 2500 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك حيتان تتلاعب بالأسواق، معقبًا: "مين اللي قال أن سعر اطلن يرتفع 2500 جنيه في يوم".

نشأت الديهي: لدينا مخزون من السكر يكفي لـ 5 أشهر

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأحد، ان مصر تمتلك مخزون من السكر يكفي احتياجات البلاد لمدة 5 أشهر، متسائلاً: "مين اللي بيحرك الأسعار ، مين الامبراطور اللي بيحرك الاسعار ، ولا يهتم بالدولة".

ولفت إلى أن هناك 5 تجار يتلاعبون بالسوق،، متابعًا: “التجار الكبار الأباطرة هم من يتلاعبون بالسوق، بفكر كل تجار مصر الكبار ، خدوا بالكم ، الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يحاول أن يتلاعب بمفاصل الدولة، .. الدولة هتقطع ذراع من يتلاعب بالأسواق”.

وأضاف: "ترفع سعر السكر 2500 جنيه ، ده أنت فاجر، من يقوم بذلك ملعون في القانون والسنة والدين، الدولة أقوى من أي تاجر، يحاول أن يحقق ثراء على حساب المواطن" ولفت إلى أن سعر طن الحديد وصل لـ60 ألف جنيه، متابعًا: "يا نهار أسود ، ليه السعر خرج عن السيطرة، الكل بيقول الدولار هو السبب، هذا يدمر صناعة المقاولات في مصر، ويزيد من معدل التضخم"