خبير يوضح كيف تؤثر أحداث ولاية تكساس على انفصالها عن أمريكا

قال الدكتور ناصر فياض، أستاذ القانون الدولي والخبير في الشؤون الأمريكية، أن ما يحدث في ولاية تكساس تطور خطير في مسألة الانقسام في الداخل الأمريكي، وأن الحديث عن انفصال الولايات في أمريكا، أمر شائع ومتكرر، وكل فترة يتم تداوله بشكل أو بآخر.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية هي المسؤولة عن الحدود، وأنه لا يحق لأي ولاية أن تمنع الوصول إلى اللاجئين، إضافة إلى أن حل مشكلة اللاجئين لا تكون بالعنصرية، وإنما بدراسة الحدود وتأمينها بالشكل الأمثل، خاصة وأن المشكلة الحقيقة في الحدود الأمريكية هي مشكلة أمنية في المقام الأول قبل أن يتم مناقشتها وحصرها في أزمة اللاجئين