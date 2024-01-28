عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب فلسطيني: الجرائم الصهيونية في غزة فاقت الفاشية والنازية

قطاع غزة
قطاع غزة

قال أحمد زكارنة، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن ما أقدمت عليه أمريكا ومن بعدها دول أوروبا، بوقف تمويل وكالة الأونروا، هي محاولة لقتل الشاهد والشهيد، لأن وكالة الأونروا هي الشاهدة على المذابح التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأن هذا القرار يعتبر في ذاته يؤكد أن أمريكا شريكة بشكل رئيسي وأساسي في جرائم الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بعد أحداث طوفان الأقصى.


وأضاف أثناء استضافته في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc، أن قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هو قرار تاريخي بكل المقاييس، وأن الحرب في غزة هي الخطوة الأولى في الحرب العالمية الثالثة، وأن الشرق الأوسط هو مسرح عمليات هذه الحرب سواء بما يحدث في غزة أو بما يحدث في البحر الأحمر والعراق وسوريا وإيران.

وأوضح أثناء استضافته في برنامج "مصر جديدة" أن أمريكا هي المنقذة لإسرائيل عسكريًا واقتصاديًا، ولولاها لسقطت إسرائيل في حرب غزة بشكل نهائي، وأن الإدارة الأمريكية لا تفهم معنى الديمقراطية التي تتشدق بها، لأنها تساهم بشكل أو بآخر في ارتكاب كل هذه الجرائم الصهيونية، التي  تجاوزت  كل الجرائم الفاشية والنازية التي حدثت عبر التاريخ.

سياسي فلسطيني وكالة الأونروا أمريكا قطاع غزة طوفان الأقصى محكمة العدل الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

موضوعات متعلقة

يوسف الحسيني: 65% من الشعب المصري كانوا تحت خط الفقر قبل 2011

بعد ارتفاع سعر السكر.. الديهي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي

رضا عبد العال: منتخب مصر ماشي على الدعوات.. مش بنلعب بـ5% كورة

خبير يوضح كيف تؤثر أحداث ولاية تكساس على انفصالها عن أمريكا

نشأت الديهي: 80% من أنفاق حركة حماس تعمل بشكل جيد

خطر حقيقي قادم.. تحذير من النائب إيهاب رمزي بسبب أسعار الدواجن

مصطفى وزيري يكشف حقيقة تبطين هرم "منكاورع" من جديد

رئيس الأوبرا يكشف حقيقة الارتفاع الجنوني في أسعار التذاكر

ترشيحاتنا

متي يبدأ الترم الثاني بالجامعات؟ التعليم العالي تجيب

"الخارجية" تدين أعمالا إرهابية تهدد أمن واستقرار الأردن

الخارجية: ندين بشدة أي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الأردن

أثناء مشاهدة مباراة منتخب مصر.. حريق هائل بمقهى في الحي الأول بأكتوبر|فيديو

اليابان تنضم إلى الدول التي علقت تمويلها لوكالة "الأونروا"

بايدن يغازل الكاثوليك السود ويتحدث عن الإيمان الديني في كنيسة ساوث كارولينا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظافر العابدين من العرض الخاص الأول لفيلم "إلى ابني" .. صور

ذعر بسبب ما تفعله النمور في شوارع روسية.. ما القصة؟

ناشطتان تشوهان لوحة الموناليزا في متحف اللوفر.. تفاصيل

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ