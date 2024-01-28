كاتب فلسطيني: الجرائم الصهيونية في غزة فاقت الفاشية والنازية

قال أحمد زكارنة، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن ما أقدمت عليه أمريكا ومن بعدها دول أوروبا، بوقف تمويل وكالة الأونروا، هي محاولة لقتل الشاهد والشهيد، لأن وكالة الأونروا هي الشاهدة على المذابح التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأن هذا القرار يعتبر في ذاته يؤكد أن أمريكا شريكة بشكل رئيسي وأساسي في جرائم الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بعد أحداث طوفان الأقصى.



وأضاف أثناء استضافته في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc، أن قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هو قرار تاريخي بكل المقاييس، وأن الحرب في غزة هي الخطوة الأولى في الحرب العالمية الثالثة، وأن الشرق الأوسط هو مسرح عمليات هذه الحرب سواء بما يحدث في غزة أو بما يحدث في البحر الأحمر والعراق وسوريا وإيران.

وأوضح أثناء استضافته في برنامج "مصر جديدة" أن أمريكا هي المنقذة لإسرائيل عسكريًا واقتصاديًا، ولولاها لسقطت إسرائيل في حرب غزة بشكل نهائي، وأن الإدارة الأمريكية لا تفهم معنى الديمقراطية التي تتشدق بها، لأنها تساهم بشكل أو بآخر في ارتكاب كل هذه الجرائم الصهيونية، التي تجاوزت كل الجرائم الفاشية والنازية التي حدثت عبر التاريخ.