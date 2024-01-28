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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زكارنة: نتنياهو مستعد للتضحية بإسرائيل والتاريخ اليهودي في مقابل أن ينجو بنفسه

نتنياهو
نتنياهو

أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد زكارنة  أن نتنياهو يعول على أمريكا لمنع تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على اتخاذ إسرائيل إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة مبيناً أنه يحاول اتخاذ إجراءات معاكسة  وعدم خضوعه للقرار ويحاول توسيع نطاق الصراع.

امريكا لها مصالح في شمال غزة 

وأكد في لقاء حصري مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية  etc أن أمريكا لها مصالح سياسية واقتصادية في شمال قطاع غزة يحاول مجابهة الممرات الصينية ولها أهداف تتفق مع إسرائيل في أهدافها وأن أمريكا تدعم إسرائيل سياسيا واقتصاديا.

وأشار الي أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية في أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأنه يغرق ووضع إسرائيل في مصاف الدولة الفاشلة ومستعد أن يضحي بالدولة الإسرائيلية والتاريخ اليهودي في سبيل أن ينجو.


https://youtu.be/zvCNoV_t-xc?si=TAmXiCFm7Efy41Yq

نتنياهو غزة ​قطاع غزة​ إسرائيل أمريكا

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