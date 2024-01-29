صور غير لائقة.. إيلون ماسك يحظر النجمة «تايلور سويفت» |ماذا حدث؟

قام موقع X (تويتر سابقًا) بحظر عمليات البحث عن النجمة الأمريكية «تايلور سويفت» بعد انتشار صور غير لائقة لها قد تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر المنصة.

كيف تتعامل مواقع التواصل مع التزييف العميق للذكاء الاصطناعي؟

هذه الحادثة هي أحدث مثال على كيفية تدافع مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة ما يسمى التزييف العميق: الصور التسجيلات الصوتية الواقعية، التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن إساءة استخدامها لتصوير أفراد بارزين في مواقف مساومة أو مضللة دون موافقتهم.

لماذا حظر إيلون ماسك نجمة البوب تايلور سويفت ؟

أدت كل عمليات البحث عن مصطلحات مثل تايلور سويفت "Taylor Swift" أو "Taylor AI" على X إلى ظهور رسالة خطأ استمرت لعدة ساعات، بعد انتشار الصور الإباحية للمغنية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي على الإنترنت في الأيام القليلة الماضية.

ويعني هذا التغيير أنه حتى المحتوى المشروع حول أحد أشهر النجوم في العالم يصعب عرضه على الموقع المملوك للملياردير الأمريكي «إيلون ماسك»

وقال جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية في X: "هذا إجراء مؤقت وتم تنفيذه بقدر كبير من الحذر لأننا نعطي الأولوية للسلامة في هذه المشكلة".

ولم يعلق سويفت علنًا على هذه المسألة.