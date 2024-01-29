ضبط 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في عقار بالقاهرة

ضبط رجال الأمن 10 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام 10 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على حفرة قطرها 2 متر وبعمق 15 متر وأدوات التنقيب .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.