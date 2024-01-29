إغاثة أهل غزة بـ"الفارس الشهم 3".. الإمارات ترسل المساعدات للشعب الفلسطيني

واصلت الإمارات إرسال المساعدات الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية، اليوم الاثنين أن أبو ظبي أرسلت 150 طائرة، إضافة إلى سفينة شحن، و369 شاحنات نقلت المساعدات، عبر معبر رفح في مصر إلى داخل غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وأضافت "البيان" أن الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، وكان "بن زايد"، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.