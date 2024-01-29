فرج عامر: صلاح محسن يتنازل عن جميع مستحقاته للنادي الأهلي

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل انتقال نجم الأهلي السابق صلاح محسن للنادي المصري البورسعيدي.

وكتب فرج عامر “الأهلي أنهى تعاقده مع صلاح محسن بطريقة ودية ومحترمة، وأصبح صلاح محسن لاعبا حرا يستطيع أن يلعب لأي نادٍ بعد أن تنازل عن جميع مستحقاته للنادي الاهلي ١٢ مليون جنيه”.

وكان أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، كشف عن مفاجأة بشأن نجم النادي المصري صلاح محسن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب حسن: “مصدر .. صلاح محسن ينهي اتفاقه مع النادي المصري لمدة ٣ مواسم”.

وخرج صلاح محسن من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بعد تعاقد الفريق مع وسام أبو علي، حيث سيرحل اللاعب عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية.