علاج ضعف عضلات الظهر .. طبيب يوضح

قال الدكتور وسام الدين عويني خبير العلاج الطبيعي، علاج ضعف عضلات الظهر يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتغييرات في نمط الحياة.

وقدم عويني من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض النصائح والعلاجات المحتملة لتعزيز قوة عضلات الظهر والتى تتمثل فيما يلي :

علاج ضعف عضلات الظهر

ممارسة التمارين الرياضية: قوة عضلات الظهر يمكن تحسينها من خلال ممارسة التمارين الرياضية المستهدفة. تشمل هذه التمارين تمارين القوة مثل رفع الأثقال وتمارين الاستقامة والتمدد التي تستهدف عضلات الظهر. يفضل استشارة مدرب شخصي أو أخصائي علاج طبيعي لتحديد التمارين المناسبة وضبط الفنيات الصحيحة لتجنب الإصابات.

تقوية عضلات البطن: عضلات البطن والظهر تعمل سويًا لدعم العمود الفقري والحفاظ على استقامة الظهر. لذا، فإن تقوية عضلات البطن يمكن أن يساعد في تقوية وتثبيت عضلات الظهر أيضًا. يمكن تنفيذ تمارين البطن مثل البلوتة الأمامية والجانبية وتمارين البطن العلوية والسفلية.

الحفاظ على وضعية الجسم الصحيحة: يجب الحرص على الجلوس والوقوف بوضعية صحيحة لتقليل الضغط على عضلات الظهر. يجب تجنب الجلوس لفترات طويلة دون حركة والحفاظ على وضعية الظهر المستقيمة عند الجلوس والوقوف.

الحرارة والبرد: يمكن استخدام التدفئة والتبريد لتخفيف الألم وتخفيف التوتر في عضلات الظهر. يمكن استخدام الماء الساخن أو الأكياس الساخنة لتسخين العضلات قبل ممارسة التمارين، ويمكن استخدام الثلج أو الأكياس الباردة لتخفيف الالتهاب والألم بعد التمارين.

الاسترخاء والتمارين التأملية: يمكن أن يساعد الاسترخاء وتقنيات التأمل في تخفيف التوتر والضغط النفسي الذي يمكن أن يؤدي إلى توتر عضلات الظهر، يمكن ممارسة التمارين التأملية مثل التنفس العميق والتأمل الهادئ لتحسين الصحة العقلية والجسدية.

مع ذلك، ينبغي عليك استشارة الطبيب أو العامل الصحي المؤهل لتقييم حالتك وتوجيهك بشكل صحيح، قد يوصي الطبيب ببرنامج علاجي مخصص يعتمد على حالتك الشخصية ومدى ضعف عضلات الظهر، قد يشمل العلاج الفيزيائي أو العلاج المهني والتغييرات في نمط الحياة اليومية لذا، يجب استشارة الطبيب للحصول على تقييم وتوجيه شخصي وعلاج مناسب لحالتك.