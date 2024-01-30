عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب عدم نزول الوزن مع الرياضة

أسباب عدم نزول الوزن
أسباب عدم نزول الوزن مع الرياضة

يتشكي الكثير من الأشخاص من مشكلة عدم نزول الوزن بالرغم من ممارسة الرياضة.

فى إطار هذا كشف موقع هيلثي عن عدة أسباب قد تؤدي إلى عدم نزول الوزن عند ممارسة الرياضة. إليك بعض الأسباب الشائعة:

ما يحدث للجسم والكوليسترول عند تناول رغيف حواوشي؟

القاتل الصامت.. مأساة عروسين في البحيرة بعد ساعات من زفافهما

أسباب تؤدي إلى عدم نزول الوزن عند ممارسة الرياضة

تناول الطعام الزائد: قد يحدث تعويض السعرات الحرارية التي تم حرقها أثناء ممارسة الرياضة بتناول كميات زائدة من الطعام. قد يكون هذا نتيجة لتقدير غير دقيق لاحتياجات السعرات الحرارية الفردية أو لعدم الانتباه إلى مقدار الطعام المستهلك.

عدم التوازن الغذائي: قد يكون عدم النزول في الوزن مرتبطًا بعدم التوازن بين السعرات الحرارية المتناولة والسعرات الحرارية المحرقة. قد يكون تركيزك على ممارسة الرياضة دون الانتباه لنوعية الطعام المتناولة والتغذية المتوازنة.

زيادة كتلة العضلات: قد يحدث زيادة في كتلة العضلات نتيجة لممارسة التمارين القوية أو رفع الأثقال، وهذا قد يؤدي إلى عدم انخفاض الوزن بشكل ملحوظ على الميزان. علماً بأن العضلات تزن أكثر من الدهون لكتلة مماثلة.

عوامل هرمونية: بعض الحالات الطبية والمشاكل الهرمونية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو انقطاع الطمث قد تؤثر على عملية حرق الدهون والتمثيل الغذائي، مما يجعل من الصعب خسارة الوزن.

الالتزام والصبر: قد يتطلب فقدان الوزن الصحي والمستدام وقتًا وصبرًا. قد تحتاج إلى إجراء تغييرات في نمط حياتك العام والتغذية وممارسة التمارين بانتظام لفترة كافية لرؤية النتائج.

إذا كنت تواجه صعوبة في خسارة الوزن على الرغم من ممارسة الرياضة، قد يكون من الجيد استشارة اختصاصي تغذية أو طبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشكل فردي وتقديم النصائح المناسبة.

عدم نزول الوزن الوزن ممارسة الرياضة أسباب تؤدي إلى عدم نزول الوزن عند ممارسة الرياضة الرياضة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 1 ديسبمر 2023

5 أخطاء تفعلها تجعل الدعاء غير مستجاب.. وهذه الأماكن لا ترد فيها دعوة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

وزير النقل يبحث مد الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب أكتوبر

قبل النطق بالحكم على غادة والي| تفاصيل قضية رسومات المترو

مفاجأة سارة للمصريين في الصباح.. قفزة كبيرة بإيرادات السياحة خلال 2023

لو عايز موبايل رخيص بأعلى جودة صوت لازم تشوف موبايل Tecno الجديد

إيران تتبرأ من مسئولياتها عن المليشيات المسلحة في سوريا والعراق لمجلس الأمن

ملايين في الهوا.. «ورطة» لاتحاد الكرة بسبب إقالة روي فيتوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت| شاهيناز تثير الجدل بإطلالتها على البحر

هل تعافى؟.. محمد صلاح يدخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي بعد وداع الفراعنة لأمم إفريقيا

الصين تبيع أعضاءنا.. نساء الأويجور تتصدرن تريند شهير على TikTok

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ