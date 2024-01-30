أسباب عدم نزول الوزن مع الرياضة

يتشكي الكثير من الأشخاص من مشكلة عدم نزول الوزن بالرغم من ممارسة الرياضة.

فى إطار هذا كشف موقع هيلثي عن عدة أسباب قد تؤدي إلى عدم نزول الوزن عند ممارسة الرياضة. إليك بعض الأسباب الشائعة:

أسباب تؤدي إلى عدم نزول الوزن عند ممارسة الرياضة

تناول الطعام الزائد: قد يحدث تعويض السعرات الحرارية التي تم حرقها أثناء ممارسة الرياضة بتناول كميات زائدة من الطعام. قد يكون هذا نتيجة لتقدير غير دقيق لاحتياجات السعرات الحرارية الفردية أو لعدم الانتباه إلى مقدار الطعام المستهلك.

عدم التوازن الغذائي: قد يكون عدم النزول في الوزن مرتبطًا بعدم التوازن بين السعرات الحرارية المتناولة والسعرات الحرارية المحرقة. قد يكون تركيزك على ممارسة الرياضة دون الانتباه لنوعية الطعام المتناولة والتغذية المتوازنة.

زيادة كتلة العضلات: قد يحدث زيادة في كتلة العضلات نتيجة لممارسة التمارين القوية أو رفع الأثقال، وهذا قد يؤدي إلى عدم انخفاض الوزن بشكل ملحوظ على الميزان. علماً بأن العضلات تزن أكثر من الدهون لكتلة مماثلة.

عوامل هرمونية: بعض الحالات الطبية والمشاكل الهرمونية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو انقطاع الطمث قد تؤثر على عملية حرق الدهون والتمثيل الغذائي، مما يجعل من الصعب خسارة الوزن.

الالتزام والصبر: قد يتطلب فقدان الوزن الصحي والمستدام وقتًا وصبرًا. قد تحتاج إلى إجراء تغييرات في نمط حياتك العام والتغذية وممارسة التمارين بانتظام لفترة كافية لرؤية النتائج.

إذا كنت تواجه صعوبة في خسارة الوزن على الرغم من ممارسة الرياضة، قد يكون من الجيد استشارة اختصاصي تغذية أو طبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشكل فردي وتقديم النصائح المناسبة.