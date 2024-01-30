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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتعاني منها.. إليك أسباب تشنجات العضلات

أسباب تشنجات العضلات
أسباب تشنجات العضلات

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تشنج العضلات ويرجع ذلك لعدد من الأسباب والتى تشمل ما يلي :

كشف موقع إكسبريس عن أسباب تشنجات العضلات ومن أبرزها :

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أسباب تشنجات العضلات

التعب العضلي: عندما يتعب العضلة بسبب النشاط البدني المكثف أو اجهاد طويل، فإنها تصبح أكثر عرضة للتشنجات.

نقص العناصر الغذائية: نقص البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في الجسم يمكن أن يؤدي إلى تشنجات العضلات. هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على صحة العضلات ووظائفها العادية.

عدم التسخين والاحماء الكافي قبل ممارسة الرياضة: عدم إجراء تمارين التسخين والاحماء الكافي قبل البدء بممارسة الرياضة يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث تشنجات العضلات.

الجفاف: عندما يكون هناك نقص في السوائل في الجسم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشنجات العضلات. من الأهمية بمكان شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

اضطرابات الجهاز العصبي: بعض الاضطرابات العصبية مثل تشنجات العضلات الجزئية (التشنج العابر)، والتصلب العصبي المتعدد قد يكون لها علاقة بحدوث تشنجات العضلات.

الإجهاد النفسي: يمكن أن يؤدي التوتر النفسي والإجهاد والقلق إلى تشنجات العضلات في بعض الأحيان.

الإصابة والتهيج: الإصابة المباشرة للعضلة، أو وجود التهيج العضلي نتيجة لالتواء أو استطالة غير صحيحة قد يؤدي إلى تشنجات العضلات.

إذا كنت تعاني من تشنجات العضلات المتكررة أو الشديدة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتشخيص السبب المحتمل وتوجيهك إلى العلاج المناسب.

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