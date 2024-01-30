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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إنجي أنور عن مقـ.تل 3 جنود بقاعدة أمريكية: سايبين أهلهم 10 سنين

الأعلامية أنجي أنور
الأعلامية أنجي أنور

تناولت الإعلامية انجي أنور تفاصيل وعقبات الهجوم على منطقة البرج 22 والقريبة من قاعدة التنف الامريكية على الحدود السورية الأردنية والتي راح ضحيتها 3 جنود امريكان، واصيب 34 ، مؤكدة ان المسافة بين واشنطن ومنطقة التنف حوالي 9600 كلم، ورغم ان أمريكا بيفصلها عن المنطقة المحيط الأطلنطي وقارة أفريقيا وبحار وقنوات وسلاسل جبال، فالجنود الأمريكان ساييبن حدودهم وأهلهم ومجتمعهم وقاعدين بقالهم 10 سنين في قاعدة عسكرية في مثلث حدودي سوري عراقي أردني، في قاعدة عسكرية اتعملت بحجة ان أمريكا قلقانة على الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا فعملت قاعدة عسكرية لتدرب المعارضة السورية المسلحة ضد النظام السوري، وكمنصة لمواجهة تمدد نفوذ ايران في شرق سوريا وانتشار تنظيم داعش في المناطق الحدودية وهذه الاهداف المعلنة.

وقالت إنجي أنور في افتتاحية برنامجها مصر جديدة والمذاع على قناة etc  أن 3 جنود أمريكان ماتوا في قاعدة عسكرية من أصل 28 قاعدة أمريكية وموقع في سوريا وحدها، وعشرات القواعد في الشرق الأوسط فيهم حوالي 60 ألف جندي أمريكي، موجودين في دول المنطقة لحماية مصالح امريكا على حساب كل شعوبها.

وتابعت 3  جنود أمريكان ماتوا لأول مرة منذ بدأ اسرائيل حربها على غزة، والعالم كله واقف على صوابع رجليه ومحدش عارف ايه اللي هيحصل ومصير العالم ايه؟ دول أمريكان يا جدعان... جنس غير الجنس.. ودم غير الدم... دول بشر مختلفين ومجرد استهدافهم يخلي أعصاب العالم تشيط.

واكدت ان الهجوم على منطقة البرج 22 واحد من 150 هجوم على الأقل ضد القواعد الأمريكية في المنطقة منذ بدأ الحرب على غزة، واستهداف القواعد الامريكية كان بسبب الدعم الامريكي المطلق لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

موقف مصر الرسمي ضد أي عنف وإدانة الهجوم الإرهابي على الموقع الحدودي بين الأردن وسوريا

وأوضحت أن موقف مصر الرسمي ضد أي عنف وإدانة الهجوم الإرهابي على الموقع الحدودي بين الأردن وسوريا، وهو ما أكده الرئيس السيسي في اتصاله مع العاهل الأردني عبد الله الثاني وشدد على حرص مصر على أمن واستقرار الأردن.

سوريا قاعدة عسكرية قاعدة التنف الأمريكية منطقة البرج 22 حقوق الإنسان أمريكا إسرائيل غزة

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