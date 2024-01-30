فلسطين تطلب من مجلس الأمن إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى ابن سينا في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها: "تدين وزارة الخارجية بأشد العبرات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لليوم 116 على التوالي، والتي لا زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حية المدنيين".