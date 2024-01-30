CNN: محادثات واسعة النطاق للإفراج المحتمل عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

اكد مسؤول مطلع على المحادثات بين اسرائيل وحماس إنه تم الاتفاق على إطار واسع لإطلاق سراح الرهائن واحتمال وقف إطلاق النار بين المفاوضين في باريس في نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لـ CNN

وقال المسؤول إنه على الرغم من وجود إطار عمل أساسي يشعر المفاوضون أن بإمكانهم المضي قدما فيه، إلا أن 'التفاصيل سيكون من الصعب للغاية' العمل عليها.

وعلى الرغم من أن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة، إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار يوم الاثنين إلى أن هناك مخاوف بشأن “الشروط غير المقبولة”.

ونفت التقارير التي تفيد بأن إسرائيل وافقت على صفقة جديدة للرهائن.

وقال المسؤول إن المخابرات المصرية سلمت اليوم الإطار لحماس في رفح.

ويدعو الإطار إلى تنفيذ المرحلة الأولى من إطلاق سراح الرهائن المدنيين خلال فترة توقف مدتها 6 أسابيع، مع إطلاق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل مقابل كل رهينة مدني يعود من غزة. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بالنسبة لجنود الجيش الإسرائيلي، ومن الممكن حدوث توقف أطول بعد الأسابيع الستة للمراحل اللاحقة.

ويتكون الإطار من مزيج من المقترحات المختلفة المقدمة من إسرائيل وحماس وقطر ومصر، إلى جانب أفكار إضافية من الولايات المتحدة. واختلفت المقترحات حول مدة الوقفة ونسب تبادل الأسرى والرهائن.