الطقس اليوم.. درجات الحرارة مستقرة باستثناء نشاط أتربة يضرب عدة مناطق

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استمرار الأجواء معتدلة الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد.
حالة الطقس اليوم في مصر
وشهد الطقس صباح اليوم، باكرًا، نشاط شبورة ماشية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.
ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح أحيانًا بسرعة تتراوح من 30 إلى 40 كم/س على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء.
وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
فيما يشهد الطقس اليوم، فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا:على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
درجات الحرارة اليوم في مصر
وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:
- سجلت القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 34 درجة، بينما تصل الصغرى إلى 23 درجة مئوية.
- وفي الوجه البحري، تبلغ درجة الحرارة العظمى 33 درجة، والصغرى 22 درجة.
- أما السواحل الشمالية الغربية، فتسجل العظمى 29 درجة، والصغرى 22 درجة.
- وتصل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية الشرقية إلى 31 درجة، والصغرى 21 درجة.
- وفي شمال الصعيد، تسجل العظمى 36 درجة، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة.
- وتستمر الأجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد، حيث تسجل العظمى 40 درجة، والصغرى 26 درجة مئوية.