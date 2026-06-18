452 درهما.. آخر تحديث للذهب في الإمارات

استمر استقرار سعر الذهب في الإمارات مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 18-6-2026 داخل محلات الصاغة الإماراتية.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

وبلغ سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم؛ درجات مستقرة بالتوازي مع حسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات

وبلغ متوسط سعر الذهب في الإمارات بآخر تحديث له اليوم 452 درهما.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 509.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 471.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 452 درهما إماراتيا.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 387.5 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 3616 درهما إماراتيا.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب 15.84 ألف درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4321 دولارا.