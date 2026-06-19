قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسرا تعلن إلغاء المحادثات بين أمريكا وإيران
جيش الاحتلال يشن غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان
رطوبة مرتفعة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الجمعة وظواهره الجوية
سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام
آخر تحديث لأشهر عيار.. 6125 جنيهًا الأصفر ثابت في تعاملات اليوم
أسامة كمال: لبنان ومضيق هرمز في صدارة ملفات الاتفاق بين واشنطن وطهران
الطقس اليوم.. درجات الحرارة مستقرة باستثناء نشاط أتربة يضرب عدة مناطق
هند الضاوي: تهديدات إسرائيل بمحو إيران تكشف خطابًا استعراضيًا لا يعكس تعقيدات الواقع
أخبار التكنولوجيا | آبل تخطط لإطلاق آيفون 20 بتصميم غير مسبوق.. سر النقاط الخضراء على شاشة هواتف سامسونج
إشادة إيرانية بالدور المصري.. عبد العاطي وعراقجي يبحثان تداعيات مذكرة التفاهم مع واشنطن
من التهدئة الإقليمية إلى الاستثمار.. وزارة الإعلام تستعرض نتائج مشاركة الرئيس السيسي بقمة السبع
خبير سياسي: نتنياهو ورط الولايات المتحدة في حسابات خاطئة تجاه إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | آبل تخطط لإطلاق آيفون 20 بتصميم غير مسبوق.. سر النقاط الخضراء على شاشة هواتف سامسونج

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

الذكاء الاصطناعي قد يجعل آيفون أغلى مما تتوقع.. وآبل تحذر
 

حذر الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة آبل، تيم كوك، من احتمال ارتفاع أسعار أجهزة الشركة خلال الفترة المقبلة، في ظل الزيادة الحادة في تكاليف شرائح الذاكرة والتخزين الناتجة عن الطلب المتسارع على تقنيات الذكاء الاصطناعي.


اختراقات تطال سامسونج ولينوفو.. هجوم إلكتروني يضرب شركة أمن سيبراني رائدة
 

كشفت شركتا الأمن السيبراني Hudson Rock وSOCRadar عن حملة اختراق واسعة النطاق استهدفت عشرات الآلاف من جدران الحماية Firewalls وخوادم الشبكات الافتراضية الخاصة VPN، التابعة لشركة فورتينت Fortinet، والتي تستخدمها مؤسسات وشركات كبرى حول العالم.


بقدرات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة.. جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا
 

أعلنت شركة جوجل Google، عن الإطلاق الرسمي للإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 17، إلى جانب النسخة الجديدة من نظام الساعات الذكية Wear OS 7، في خطوة تعكس تركيز الشركة المتزايد على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أجهزتها وخدماتها.

انسي iPhone 19.. آبل تخطط لإطلاق آيفون 20 بتصميم غير مسبوق

تستعد شركة آبل Apple، لإعادة سيناريو عام 2017 عندما تجاوزت إصدار iPhone 9 وانتقلت مباشرة من iPhone 8 إلى iPhone X احتفالا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف آيفون، حيث تشير تقارير إلى أن الشركة قد تتخطى اسم iPhone 19 وتنتقل مباشرة إلى iPhone 20 ضمن تشكيلة عام 2027.


كيف تتخلص من نوافذ Gemini المزعجة في مستندات جوجل؟

بدأت شركة جوجل، في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي Gemini داخل تطبيقاتها المختلفة، ومنها مستندات جوجل Google Docs، إلا أن بعض المستخدمين اشتكوا من ظهور نوافذ واقتراحات الذكاء الاصطناعي أثناء الكتابة، معتبرين أنها تعيق سير العمل.

قريبا في واتساب.. رسائل نصية تختفي بعد قراءتها مرة واحدة

يواصل تطبيق واتساب WhatsApp، تطوير أدوات الخصوصية داخل منصته، حيث بدأ اختبار ميزة جديدة تتيح إرسال الرسائل النصية بنظام "العرض مرة واحدة"، وذلك بعد توفيرها سابقا للصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية.

رغم تفوق أندرويد.. 6 مزايا قاتلة لا يزال آيفون يحتكرها

رغم أن أندرويد يتفوق عادة من حيث المرونة وخيارات التخصيص، مثل دعم تقسيم الشاشة ووضع سطح المكتب وإمكانية تغيير واجهة التشغيل الافتراضية، فإن آبل لا تزال تحتفظ بعدد من المزايا التي تمنح مستخدمي آيفون تجربة أكثر تكاملا وسلاسة.


سر النقاط الخضراء على شاشة هواتف سامسونج

قد يلاحظ بعض مستخدمي هواتف سامسونج ظهور نقاط مضيئة أو وامضة على الشاشة بين الحين والآخر، خاصة بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة أثناء إجراء المكالمات.

آبل تخطط لإطلاق iPhone Air 2 بكاميرتين وعمر بطارية أفضل

 

تعمل شركة آبل Apple، على تطوير الجيل الثاني من هاتفها النحيف، والذي يتوقع إطلاقه تحت اسم iPhone Air 2 خلال ربيع عام 2027، وفقا لتقرير جديد نشرته وكالة "بلومبرج".


هيكل ديناصور وجلد تمساح.. كافيار تطلق أغرب إكسسوارات iPhone 17 Pro Max


أعلنت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تعديل الأجهزة الفاخرة عن مجموعة جديدة من الإكسسوارات المخصصة لهاتف iPhone 17 Pro Max، تحمل اسم "Genesis"، في خطوة مختلفة عن نهجها المعتاد القائم على استبدال هياكل الهواتف بمواد ثمينة.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

الجنيه الذهب

نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

منظومة التموين

ماذا سيحدث لرغيف الخبز المدعم؟.. تفاصيل منظومة التموين الجديدة ونصيب الفرد

خسارة جديدة للذهب مع نهاية الأسبوع

هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مونديال 2026

زلزال مبكر في مونديال 2026 .. مفاجآت قلبت الجولة الأولى وأشعلت سباق اللقب

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبارأسوان| فعاليات مبادرة أسوان بلاإدمان.. التعامل مع الكلاب الضالة بأسلوب علمي.. حملة لإزالة للتعديات.. وترقب نتيجة الشهادة الإعدادية

وسائل لنقل طلاب الثانوية العامة

محافظ القليوبية يعلن خطة متكاملة لنقل طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات

افتتاح الحديقة يأتي ضمن احتفالات مدينة بورفؤاد بمرور 100 عام على إنشائها

رئيس مدينة بورفؤاد تتفقد اعمال تطوير ورفع كفاءة "حديقة المنتزه "التاريخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد