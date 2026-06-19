أخبار التكنولوجيا | آبل تخطط لإطلاق آيفون 20 بتصميم غير مسبوق.. سر النقاط الخضراء على شاشة هواتف سامسونج

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



حذر الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة آبل، تيم كوك، من احتمال ارتفاع أسعار أجهزة الشركة خلال الفترة المقبلة، في ظل الزيادة الحادة في تكاليف شرائح الذاكرة والتخزين الناتجة عن الطلب المتسارع على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كشفت شركتا الأمن السيبراني Hudson Rock وSOCRadar عن حملة اختراق واسعة النطاق استهدفت عشرات الآلاف من جدران الحماية Firewalls وخوادم الشبكات الافتراضية الخاصة VPN، التابعة لشركة فورتينت Fortinet، والتي تستخدمها مؤسسات وشركات كبرى حول العالم.

أعلنت شركة جوجل Google، عن الإطلاق الرسمي للإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 17، إلى جانب النسخة الجديدة من نظام الساعات الذكية Wear OS 7، في خطوة تعكس تركيز الشركة المتزايد على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أجهزتها وخدماتها.

تستعد شركة آبل Apple، لإعادة سيناريو عام 2017 عندما تجاوزت إصدار iPhone 9 وانتقلت مباشرة من iPhone 8 إلى iPhone X احتفالا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف آيفون، حيث تشير تقارير إلى أن الشركة قد تتخطى اسم iPhone 19 وتنتقل مباشرة إلى iPhone 20 ضمن تشكيلة عام 2027.

بدأت شركة جوجل، في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي Gemini داخل تطبيقاتها المختلفة، ومنها مستندات جوجل Google Docs، إلا أن بعض المستخدمين اشتكوا من ظهور نوافذ واقتراحات الذكاء الاصطناعي أثناء الكتابة، معتبرين أنها تعيق سير العمل.

يواصل تطبيق واتساب WhatsApp، تطوير أدوات الخصوصية داخل منصته، حيث بدأ اختبار ميزة جديدة تتيح إرسال الرسائل النصية بنظام "العرض مرة واحدة"، وذلك بعد توفيرها سابقا للصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية.

رغم أن أندرويد يتفوق عادة من حيث المرونة وخيارات التخصيص، مثل دعم تقسيم الشاشة ووضع سطح المكتب وإمكانية تغيير واجهة التشغيل الافتراضية، فإن آبل لا تزال تحتفظ بعدد من المزايا التي تمنح مستخدمي آيفون تجربة أكثر تكاملا وسلاسة.

قد يلاحظ بعض مستخدمي هواتف سامسونج ظهور نقاط مضيئة أو وامضة على الشاشة بين الحين والآخر، خاصة بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة أثناء إجراء المكالمات.

تعمل شركة آبل Apple، على تطوير الجيل الثاني من هاتفها النحيف، والذي يتوقع إطلاقه تحت اسم iPhone Air 2 خلال ربيع عام 2027، وفقا لتقرير جديد نشرته وكالة "بلومبرج".



أعلنت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تعديل الأجهزة الفاخرة عن مجموعة جديدة من الإكسسوارات المخصصة لهاتف iPhone 17 Pro Max، تحمل اسم "Genesis"، في خطوة مختلفة عن نهجها المعتاد القائم على استبدال هياكل الهواتف بمواد ثمينة.