رغم تفوق أندرويد.. 6 مزايا قاتلة لا يزال آيفون يحتكرها

رغم أن أندرويد يتفوق عادة من حيث المرونة وخيارات التخصيص، مثل دعم تقسيم الشاشة ووضع سطح المكتب وإمكانية تغيير واجهة التشغيل الافتراضية، فإن آبل لا تزال تحتفظ بعدد من المزايا التي تمنح مستخدمي آيفون تجربة أكثر تكاملا وسلاسة.

6 مزايا تمنح آبل الأفضلية رغم تفوق أندرويد في عدد الميزات

وبحسب تقرير تقني حديث، فإن قوة آبل لا تكمن في عدد المزايا بقدر ما تكمن في دمجها داخل النظام بشكل افتراضي، بحيث تعمل مباشرة دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية أو إعدادات معقدة.

6 مزايا تمنح آبل الأفضلية رغم تفوق أندرويد

1. التحكم الكامل بالآيفون من أجهزة ماك:

تعد ميزة محاكاة شاة الآيفون أو iPhone Mirroring من أبرز نقاط القوة في منظومة آبل، إذ تتيح للمستخدم تشغيل هاتفه والتحكم فيه بالكامل من خلال جهاز ماك لاسلكيا وبضغطة واحدة فقط.

وعلى عكس الحلول المتاحة في أندرويد وويندوز، والتي تعتمد غالبا على تطبيقات إضافية وإعدادات مطولة، تعمل الميزة بشكل أصلي داخل نظامي iOS وmacOS، مع تكامل كامل للإشعارات والمكالمات والخدمات المرتبطة بحساب المستخدم.

iPhone Mirroring

2. تحويل الآيفون إلى ميكروفون احترافي للماك:

لا يقتصر تكامل أجهزة آبل على الكاميرات فقط، بل يمتد إلى إمكانية استخدام ميكروفون الآيفون كمصدر صوت لاسلكي عالي الجودة لأجهزة ماك.

وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بالاعتماد على ميكروفون الهاتف أثناء المكالمات أو تسجيل الملاحظات الصوتية أو الإملاء، مستفيدين من تقنيات عزل الضوضاء المتقدمة التي توفرها هواتف آيفون الحديثة.

تحويل الآيفون إلى ميكروفون احترافي للماك

3. تفوق ملحوظ في مزايا إمكانية الوصول:

يشير تقرير “slashgear” إلى أن آبل تتقدم على أندرويد في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بفضل مجموعة من الأدوات المتقدمة المصممة لتسهيل استخدام الأجهزة.

ومن أبرز هذه المزايا خدمة الصوت الشخصي Personal Voice التي تتيح إنشاء نسخة رقمية من صوت المستخدم يمكن استخدامها في حال فقد القدرة على التحدث، إلى جانب مزايا تتبع حركة العين والتعرف على الأصوات والأسماء والاختصارات الصوتية.

كما تشير دراسات متخصصة إلى أن مستخدمي التقنيات المساعدة وذوي الإعاقات يميلون إلى تفضيل أجهزة آبل بسبب مستوى التكامل الذي توفره هذه الأدوات داخل النظام.

Personal Voice

4. خصوصية أعلى أثناء تصفح الإنترنت:

تتفوق آبل أيضا من خلال ميزة Private Relay التي توفر طبقة إضافية من الحماية والخصوصية أثناء تصفح الإنترنت.

وتعمل الخدمة بطريقة مشابهة جزئيا لخدمات VPN، إذ تمرر حركة البيانات عبر خوادم متعددة لإخفاء نشاط المستخدم عن مزود خدمة الإنترنت والمواقع الإلكترونية، مع الحفاظ على سرعة الاتصال وتجربة الاستخدام دون الحاجة إلى إعدادات معقدة.

ميزة Private Relay

5. إدارة عائلية متكاملة من مكان واحد:

توفر خدمة المشاركة العائلية Family Sharing تجربة متقدمة لإدارة أفراد العائلة داخل منظومة آبل، حيث تتيح مشاركة الاشتراكات ووسائل الدفع والمواقع الجغرافية والتقويمات وكلمات المرور بين أفراد الأسرة.

كما تسمح الخدمة بإنشاء تنبيهات مخصصة ومتابعة مواقع الأجهزة وإدارة حسابات الأطفال من واجهة موحدة، وهو ما يمنح المستخدمين تجربة أكثر تكاملا مقارنة بالحلول المتوفرة على أندرويد.

ميزة Family Sharing

6. نسخ ولصق فوري بين جميع الأجهزة:

تختتم القائمة بميزة لوحة الكتابة العالمية Universal Clipboard التي تتيح نسخ النصوص أو الصور أو الملفات على جهاز آيفون أو آيباد ثم لصقها مباشرة على جهاز ماك والعكس، طالما أن الأجهزة تستخدم الحساب نفسه.

وتعد هذه الميزة من أبرز الأمثلة على قوة التكامل داخل منظومة آبل، حيث تعمل تلقائيا دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية، بينما لا تزال البدائل المتوفرة في أندرويد محدودة أو تعتمد على تطبيقات وخدمات خارجية.