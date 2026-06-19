أسامة كمال: لبنان ومضيق هرمز في صدارة ملفات الاتفاق بين واشنطن وطهران

قال الإعلامي أسامة كمال إن التصريحات الإيرانية عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة كشفت عن أهمية الملف اللبناني داخل الاتفاق، حيث تكرر ذكر لبنان أكثر من مرة ضمن البنود المتعلقة بوقف العمليات العسكرية واحتواء التوترات الإقليمية.

وأوضح أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن الأولوية خلال المرحلة الحالية ستكون لتثبيت وقف التصعيد على مختلف الجبهات، وخاصة الساحة اللبنانية، بالتوازي مع استكمال المفاوضات الخاصة ببقية الملفات السياسية والأمنية.

وأضاف أن المذكرة تناولت كذلك مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، حيث من المقرر أن تبدأ مشاورات بين إيران وسلطنة عمان وعدد من دول الخليج لبحث آليات إدارة حركة السفن وضمان استمرار تدفق التجارة الدولية دون عوائق.

وأشار كمال إلى أن الاتفاق تضمن أيضًا الحديث عن إعادة الإعمار وتخفيف القيود الاقتصادية وفتح المجال أمام تعاون اقتصادي أوسع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن نجاح هذه البنود سيظل مرهونًا بقدرة الأطراف على تحويل التعهدات المكتوبة إلى خطوات عملية على أرض الواقع.