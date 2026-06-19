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هند الضاوي: تهديدات إسرائيل بمحو إيران تكشف خطابًا استعراضيًا لا يعكس تعقيدات الواقع
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: تهديدات إسرائيل بمحو إيران تكشف خطابًا استعراضيًا لا يعكس تعقيدات الواقع

إسرائيل
إسرائيل
محمد البدوي

علقت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، على التصريحات الأخيرة لعضو الكنيست الإسرائيلي ميكي زوهار، والتي تحدث فيها عن قدرة إسرائيل على "محو إيران" بمفردها، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تعكس مبالغة في استعراض القوة وتقديم صورة عن القدرات العسكرية تتجاوز حسابات الواقع السياسي والاستراتيجي.

حسابات التحالفات الدولية

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديمها البرنامج عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زوهار أشار إلى أن إسرائيل كانت قادرة على تنفيذ عمليات واسعة ضد إيران منفردة، لكنها اختارت عدم القيام بذلك بسبب اعتبارات مرتبطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحسابات التحالفات الدولية.

توازنات معقدة واعتبارات دولية

وأضافت أن هذا النوع من الخطاب يتكرر لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، حيث يعتمد على إبراز القوة العسكرية والتلويح بالقدرة على حسم الصراعات، بينما تظل التطورات الإقليمية خاضعة لتوازنات معقدة واعتبارات دولية تتجاوز التصريحات السياسية.

أهمية الدعم والتنسيق الأمريكي

وأكدت الضاوي أن الدور الأمريكي لا يزال يمثل عنصرًا أساسيًا في المعادلات الأمنية والسياسية بالمنطقة، مشيرة إلى أن الحديث عن إمكانية خوض مواجهات كبرى بشكل منفرد يتجاهل طبيعة التشابكات الإقليمية والدولية، فضلًا عن أهمية الدعم والتنسيق الأمريكي في الملفات الاستراتيجية.

تصعيد واسع في المنطقة

وشددت على أن التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن الحسم العسكري المطلق تعكس في جانب منها محاولة لإظهار التفوق والردع، لكنها تصطدم بواقع تحكمه حسابات دقيقة تتعلق بالتحالفات والمصالح الدولية وتداعيات أي تصعيد واسع في المنطقة.

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