قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسرا تعلن إلغاء المحادثات بين أمريكا وإيران
جيش الاحتلال يشن غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان
رطوبة مرتفعة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الجمعة وظواهره الجوية
سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام
آخر تحديث لأشهر عيار.. 6125 جنيهًا الأصفر ثابت في تعاملات اليوم
أسامة كمال: لبنان ومضيق هرمز في صدارة ملفات الاتفاق بين واشنطن وطهران
الطقس اليوم.. درجات الحرارة مستقرة باستثناء نشاط أتربة يضرب عدة مناطق
هند الضاوي: تهديدات إسرائيل بمحو إيران تكشف خطابًا استعراضيًا لا يعكس تعقيدات الواقع
أخبار التكنولوجيا | آبل تخطط لإطلاق آيفون 20 بتصميم غير مسبوق.. سر النقاط الخضراء على شاشة هواتف سامسونج
إشادة إيرانية بالدور المصري.. عبد العاطي وعراقجي يبحثان تداعيات مذكرة التفاهم مع واشنطن
من التهدئة الإقليمية إلى الاستثمار.. وزارة الإعلام تستعرض نتائج مشاركة الرئيس السيسي بقمة السبع
خبير سياسي: نتنياهو ورط الولايات المتحدة في حسابات خاطئة تجاه إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأشهر عيار.. 6125 جنيهًا الأصفر ثابت في تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر أشهر أعيرة الذهب استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 19-6-2026؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.

سنغافورة تنافس بقوة في سوق الذهب.. نظام تسوية خارج البورصة وخزائن لدى المركزي

سعر الذهب

واستقر سعر جرام الذهب مع أول تعاملات اليوم الجمعة، بدون تغيير منذ آخر اغلاق له أمس.

سعر الذهب يتراجع

وانخفض سعر الذهب في مصر مقدار 25 جنيهًا في المتوسط بعد ساعات من التعاملات المسائية.

سعر الذهب في مصر

 آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6125 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6416 جنيها للشراء و 6364 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيها للبيع.
 

سعر الذهب الان مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4226 دولار للشراء و 4225 دولار للبيع.

سعر الذهب

الذهب في السوق العالمية

تراجع سعر أوقية الذهب  4240 دولارًا، عقب اصدار قرار مجلس الإحتياطي الفيدرالي بتثبت سعر الفائدة الأمريكية بين 3.5 و 3.75% دون تغيير.

وهبطت عقود الفضة بنحو 2.8% إلى مستوى 68 دولارًا للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.87% متجاوزًا مستوى 100 نقطة أمام سلة العملات الرئيسية.

الذهب

وهوت أسعار الذهب بأكثر من 2% دفعة واحدة، مع تصاعد رهانات المستثمرين على استمرار التشديد النقدي وتأجيل أي خفض محتمل للفائدة.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية،  لأجل عامين إلى 4.184%، فيما صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.468%، وهو ما زاد من الضغوط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

الجنيه الذهب

نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

منظومة التموين

ماذا سيحدث لرغيف الخبز المدعم؟.. تفاصيل منظومة التموين الجديدة ونصيب الفرد

خسارة جديدة للذهب مع نهاية الأسبوع

هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مونديال 2026

زلزال مبكر في مونديال 2026 .. مفاجآت قلبت الجولة الأولى وأشعلت سباق اللقب

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني التطورات الاقليمية

وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية لتعزيز استقرار المنطقة

نتنياهو و مودي

مع تراجع الحليف الأمريكي.. نتنياهو يعزز الشراكة مع الهند

صورة أرشيفية

صدمة في بريطانيا.. رجل يلقي طفلا للتماسيح بحديقة حيوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد