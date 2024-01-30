"دوامة الانتقام".. الصين يوجة رسالة عاجلة لواشنطن بشأن مصرع جنودها في الأردن

وجهت الصين تحذير إلى الولايات المتحدة من الدخول في "دوامة الانتقام" بعد مقتل الجنود الأمريكيين في الهجوم الذي وقع على القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن.

وقالت الصين إنها تحذر من "دوامة الانتقام" بعد مقتل جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة عسكرية بـ الأردن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ارتفاع ارتفاع عدد العسكريين الأمريكيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة في الأردن إلى أكثر من 40 جندي.

قال البنتاجون إن هجوم الطائرة المسيرة على القاعدة الأمريكية في الأردن يحمل بصمات كتائب حزب الله في العراق.

أوضح البنتاجون أن إيران تقف وراء الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، مضيفا: "لا معلومات لدينا بشأن موقع انطلاق الطائرة المسيرة التي استهدفت قواتنا في الأردن، لكننا نعلم أن إيران هي التي تمول المجموعات المسؤولة عن استهداف قواتنا في سوريا والعراق والأردن".

أشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن الوزارة تقيم حاليا كيف تمكنت المسيرة من اختراق الإجراءات الأمنية للقاعدة العسشكرية في شمال شرق الأردن.