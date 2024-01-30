بحضور مصر.. روسيا تعلن قرب بناء نظام عالمي جديد بتوسع مجموعة البريكس

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن توسيع مجموعة البريكس بإضافة 5 دول أعضاء جديدة منذ الأول من يناير، سيعود بالنفع على جميع البلدان المنتمية إلى المجموعة ويساهم في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة.

وأضاف ريابكوف خلال اجتماع الخبراء ومساعدي الخبراء لأعضاء مجموعة البريكس في موسكو: "في يناير 2024، أصبحت 5 دول جديدة - مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - أعضاء كاملي العضوية في البريكس، وإنه لشرف لي أن أرحب بكم في أسرة البريكس، ونحن نعتقد أن جميع بلداننا سوف الاستفادة من هذه الخطوة الكبرى، والتي يمكن بسهولة أن نطلق عليها نقطة تحول في تاريخ منظمتنا".

وأشر إلى أن توسع البريكس سيساهم في بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أكثر مساواة وعدالة، والذي سيعكس واقع الساحة الدولية، وأن ذلك سيعزز دور البلدان ذات الأسواق الناشئة والدول النامية في عملية صنع القرار العالمي.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي على لتزام روسيا بالحفاظ على روح البريكس، وضمان استمرارية واتساق التعاون داخل المجموعة خلال رئاستها للمجموعة في هذه الدورة.