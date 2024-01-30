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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفعالية الأولي لمصر.. البريكس تعقد اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في يونيو

مجموعة البريكس
مجموعة البريكس

أعلن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة البريكس سيعقدون اجتماعا في مدينة نيجني نوفجورود الروسية في يونيو المقبل.

وقال ريابكوف في اجتماع لوزراء خارجية البريكس الذي عقد كجزء من رئاسة روسيا لدول البريكس: "سيعقد اجتماع وزراء خارجية البريكس في نيجني نوفجورود في يونيو 2024".

وأشار ريابكوف إلى أنه من المتوقع أن تستضيف عشرات المدن الروسية أكثر من 200 حدث تحت رئاسة موسكو للمجموعة. 

ولفت إلى أن "القمة الـ 16 لمجموعة ابريكس ستكون الحدث الرئيسي في التقويم، والتي ستعقد في كازان في أكتوبر 2024". 

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن "قازان ونيجني نوفجورود مدينتان روسيتان جميلتان ستمنحان المشاركين من جميع دول البريكس تجربة إيجابية لا تنسى لبلدنا بكل تنوعه".

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