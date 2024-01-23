بوتين: آفاق كبيرة في تطوير تعاوننا مع مصر عبر انضمامها لمجموعة البريكس

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال كلمته اليوم، إن محطة الضبعة النووية ستنعكس إيجابيا علي الاقتصاد المصري.

وأضاف الرئيس الروسي: “نتعاون مع مصر فى المواد الغذائية وتطوير المنطقة الصناعية بالقرب من قناة السويس وهناك ىفاق كبيرة فى تطوير تعاوننا عبر إنضمام مصر إلى مجموعة البريكس حيث أن روسيا دعمت مصر فى إنضمامها للمجموعة”.

وتابع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: “سنقوم ما بوسعنا أن تصبح مصر فعالة ضمن عمل هذه المجموعة.. ونأمل أن تشارك مصر فى تلك الفعاليات الخاصة بالمجموعة”، لافتا إلى أن محطة الضبعة النووية أهم المشروعات المشتركة بين روسيا ومصر.