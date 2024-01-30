التخلص من الدولار.. روسيا تكشف أهداف رئاستها لمجموعة البريكس والقمة القادمة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن تطوير العلاقات الاقتصادية داخل مجموعة البريكس سيكون محور رئاسة روسيا للمجموعة الحكومية الدولية في عام 2024.

وأشار ريابكوف خلال اجتماع لكبار المسؤولين الذين يمثلون رؤساء دولهم أو حكوماتهم في التحضير لقمة البريكس: "بناء على القرار الذي اتخذه زعماء البريكس في القمة الأخيرة في جوهانسبرج، سوف ندرس سبل استخدام العملات الوطنية والمحلية وأدوات الدفع بشكل أكثر فعالية في معاملاتنا عبر الحدود من أجل الحد من الآثار الجانبية السلبية لفيروس كورونا والنظام الاقتصادي العالمي الحالي الذي يهيمن عليه الدولار".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أنه سيتم دراسة أيضا كيفية تعزيز دور العالم النامي في التمويل الدولي"، لافتا إلى أن هذا العمل يجب أن يحظى بدعم سياسي قوي وأكبر قدر من الاهتمام.

وأعلن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة البريكس سيعقدون اجتماعا في مدينة نيجني نوفجورود الروسية في يونيو المقبل.

وقال ريابكوف في اجتماع لوزراء خارجية البريكس الذي عقد كجزء من رئاسة روسيا لدول البريكس: "سيعقد اجتماع وزراء خارجية البريكس في نيجني نوفجورود في يونيو 2024".

وأشار ريابكوف إلى أنه من المتوقع أن تستضيف عشرات المدن الروسية أكثر من 200 حدث تحت رئاسة موسكو للمجموعة.

ولفت إلى أن "القمة الـ 16 لمجموعة ابريكس ستكون الحدث الرئيسي في التقويم، والتي ستعقد في كازان في أكتوبر 2024".