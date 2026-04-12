قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الصحة تكشف.. أعراض تسمم الفسيخ والمصل المناسب في شم النسيم
سلك شاحن وقرط ذهبي.. تفاصيل مقتـ.ـل طالبة الشرقية
فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية يلقي بظلاله علي أسواق المال العربية بختام تعاملات اليوم
ترامب يحذر إيران من تصعيد خطير في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات النووية
قاليباف: واشنطن لم تحظ بثقة الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد
ترامب: الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات وسيعودون ويمنحوننا ما نريد
ترامب: إيران ستعود وتمنحنا كل ما نريد تحت ضغط الحصار الشامل
للمرة الثانية.. تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو لحيازته المخدرات
ترامب: الناتو يريد المساعدة في فتح مضيق هرمز للملاحة
بالأسماء.. وزيرة الثقافة تصدر حركة تعيينات جديدة لتطوير الأداء
45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أول تعليق من أليجري بعد انتقادات جماهير ميلان للاعبي الفريق

أليجري
أليجري
مجدي سلامة

أقرّ المدرب ماسيميليانو أليجري بأحقية جماهير ميلان في إطلاق صافرات الاستهجان، عقب الخسارة القاسية أمام أودينيزي بثلاثية نظيفة على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتسببت هذه الهزيمة في تراجع حظوظ الروسونيري في المنافسة على اللقب، كما ألقت بظلالها على آمال الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسجّل ميلان رقمًا سلبيًا جديدًا، إذ خسر على أرضه بفارق ثلاثة أهداف دون تسجيل لأول مرة منذ فبراير 2021، عندما سقط أمام إنتر ميلان بالنتيجة ذاتها. كما تعد هذه الهزيمة الأولى في مسيرة أليغري التدريبية بالدوري التي يخسر فيها فريقه بثلاثية دون رد.

وعانى الفريق هجوميًا خلال اللقاء، حيث اكتفى بثلاثة تسديدات على المرمى من أصل 20 محاولة، في أداء لم يرتقِ لتطلعات الجماهير.

وقال أليجري في تصريحات لشبكة DAZN: "هذه هي كرة القدم، عندما تفوز تكون في أفضل حالاتك، وعندما تخسر لا تكون كذلك. الجماهير كانت محقة في رد فعلها".

وأضاف: "نمر بفترة صعبة، خسرنا ثلاثًا من آخر أربع مباريات، ولم نسجل في أربع مباريات خلال النصف الثاني من الموسم، وهذا أمر غير مقبول لفريق يسعى للتواجد ضمن الأربعة الأوائل".

وتابع: "في الهدف الثاني كنا في وضعية تفوق عددي، لكننا افتقدنا التنظيم والتركيز. علينا تصحيح الأخطاء سريعًا، فما زالت أمامنا فرصة كبيرة للتأهل لدوري الأبطال".

ومن المقرر أن يحل ميلان ضيفًا على هيلاس فيرونا في الجولة المقبلة، قبل مواجهة حاسمة أمام يوفنتوس يوم 26 أبريل، في لقاء قد يكون مفصليًا في صراع المراكز الأربعة الأولى.

أليجري ميلان أودينيزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

صلاة الفجر قبل الشروق

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

الدولار

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

سيارات 2026

أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

بالصور

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

فيديو

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد