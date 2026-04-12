أول تعليق من أليجري بعد انتقادات جماهير ميلان للاعبي الفريق

أقرّ المدرب ماسيميليانو أليجري بأحقية جماهير ميلان في إطلاق صافرات الاستهجان، عقب الخسارة القاسية أمام أودينيزي بثلاثية نظيفة على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتسببت هذه الهزيمة في تراجع حظوظ الروسونيري في المنافسة على اللقب، كما ألقت بظلالها على آمال الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسجّل ميلان رقمًا سلبيًا جديدًا، إذ خسر على أرضه بفارق ثلاثة أهداف دون تسجيل لأول مرة منذ فبراير 2021، عندما سقط أمام إنتر ميلان بالنتيجة ذاتها. كما تعد هذه الهزيمة الأولى في مسيرة أليغري التدريبية بالدوري التي يخسر فيها فريقه بثلاثية دون رد.

وعانى الفريق هجوميًا خلال اللقاء، حيث اكتفى بثلاثة تسديدات على المرمى من أصل 20 محاولة، في أداء لم يرتقِ لتطلعات الجماهير.

وقال أليجري في تصريحات لشبكة DAZN: "هذه هي كرة القدم، عندما تفوز تكون في أفضل حالاتك، وعندما تخسر لا تكون كذلك. الجماهير كانت محقة في رد فعلها".

وأضاف: "نمر بفترة صعبة، خسرنا ثلاثًا من آخر أربع مباريات، ولم نسجل في أربع مباريات خلال النصف الثاني من الموسم، وهذا أمر غير مقبول لفريق يسعى للتواجد ضمن الأربعة الأوائل".

وتابع: "في الهدف الثاني كنا في وضعية تفوق عددي، لكننا افتقدنا التنظيم والتركيز. علينا تصحيح الأخطاء سريعًا، فما زالت أمامنا فرصة كبيرة للتأهل لدوري الأبطال".

ومن المقرر أن يحل ميلان ضيفًا على هيلاس فيرونا في الجولة المقبلة، قبل مواجهة حاسمة أمام يوفنتوس يوم 26 أبريل، في لقاء قد يكون مفصليًا في صراع المراكز الأربعة الأولى.