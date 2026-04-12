موعد حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة سيدات بـ النادي الأهلي

تنطلق غدا الإثنين مراسم حفل افتتاح بطولة ‏إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات داخل النادي الأهلي.

ومن المقرر حضور مراسم حفل افتتاح بطولة ‏إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات داخل النادي الأهلي وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة ‏النادي، ‏وأحمد حسام عوض، عضو المجلس، نائب ‏رئيس اللجنة، على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل افتتاح البطولة، وتم التنبيه على كافة اللجان العاملة في البطولة بالعمل على راحة كافة الوفود المشاركة في البطولة وتوفير كافة احتياجاتهم، ووضعت اللجنة خطة تنظيمية متكاملة شملت جميع التفاصيل اللوجستية والإدارية.

وتم التنسيق مع ‏مختلف الجهات المعنية لتأمين وصول الوفود المشاركة من مختلف الدول الإفريقية، كما جرى تجهيز صالتي الأمير عبد الله الفيصل، والشهداء بأحدث الإمكانات الفنية والتقنية، من ‏حيث أرضية الملعب وأنظمة الإضاءة والصوت‎.‎

واطمأنت اللجنة على الترتيبات الخاصة بمواعيد التدريبات والتنقلات، مع توفير حافلات لنقل الفرق بين الفنادق وصالات ‏التدريب والمباريات، فضلًا عن توفير أطقم طبية متكاملة ووحدات إسعاف مجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة. كما تم تشكيل ‏فرق عمل متخصصة للإشراف على كل جوانب البطولة، بداية من الاستقبال وحتى ختام المنافسات‎.‎

وتنطلق بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات غدًا الاثنين على صالة الأمير عبدالله ‏الفيصل بمقر الجزيرة.‏

وتسعى اللجنة العليا المنظمة للبطولة إلى تقديم نموذج يُحتذى به في تنظيم البطولات القارية، مستفيدة من خبراتها السابقة، وتعزيز ‏مكانة مصر كوجهة مفضلة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.‏