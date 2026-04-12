اليوم.. بروفة حفل افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بالأهلي

تنظم اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، وأحمد حسام عوض، عضو المجلس، نائب رئيس اللجنة، اليوم، بروفة لحفل افتتاح البطولة التى يستضيفها النادى خلال الفترة من 11-24 أبريل الجاري.
وتنطلق بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات غدًا الاثنين على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة.
وتقوم اللجنة بمراجعة كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح والإجراءات التنظيمية، والتأكد من كافة الأمور الخاصة بالحفل بعد تجهيز الصالات بأحدث الإمكانات الفنية والتقنية، سواء من حيث أرضية الملعب أو أنظمة الإضاءة والصوت.
وتسعى اللجنة العليا المنظمة للبطولة إلى تقديم نموذج يُحتذى به في تنظيم البطولات القارية، مستفيدة من خبراتها السابقة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.