اليوم.. بروفة حفل افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بالأهلي

تنظم اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة ‏النادي، ‏وأحمد ‏حسام عوض، عضو المجلس، نائب رئيس اللجنة، اليوم، بروفة لحفل افتتاح البطولة التى يستضيفها النادى خلال الفترة من 11-24 أبريل الجاري.

وتنطلق بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات غدًا الاثنين على صالة الأمير عبدالله ‏الفيصل بمقر الجزيرة.‏

وتقوم اللجنة بمراجعة كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح والإجراءات التنظيمية، والتأكد من كافة ‏الأمور الخاصة بالحفل بعد تجهيز الصالات بأحدث الإمكانات الفنية والتقنية، سواء من حيث أرضية الملعب أو أنظمة الإضاءة ‏والصوت‎.‎

وتسعى اللجنة العليا المنظمة للبطولة إلى تقديم نموذج يُحتذى به في تنظيم البطولات القارية، مستفيدة من خبراتها السابقة، وتعزيز ‏مكانة مصر كوجهة مفضلة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.‏