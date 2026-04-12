صدمة في صفوف المصري قبل مواجهة انبي

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري خدمات محمد مخلوف عن مواجهة إنبي، بسبب الإيقاف بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة بيراميدز الماضية.

كما يستمر أيضا غياب صلاح محسن، والذي تعرض مؤخراً للإصابة بتمزق في العضلة الضامة ليغيب عن الفريق لنحو شهر تقريباً.

فيما يواصل الرباعي، الجزائري عبد الرحيم دغموم، مصطفى أبو الخير، حسن علي، وعمرو سعداوي، برنامجهم التأهيلي على أمل اللحاق بمباراة إنبي المرتقبة.

وحسم التعادل الايجابي مباراة بيراميدز والمصري، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب إستاد السويس الجديد في الجولة الـ23، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.