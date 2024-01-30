الصليب والهلال الأحمر: ظروف نازحي غزة تجعلهم أمام خطر الأوبئة والأمراض

أكد مدير الإعلام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي حاجة المدنيين على الأرض، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال مدير الإعلام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، إن أطقم الهلال الأحمر بغزة يقتسمون الوجبات الصغيرة ويواجهون نفس معاناة سكان القطاع.

وأوضح أن الظروف المحيطة بالنازحين في قطاع غزة تجعلهم أمام خطر الأوبئة والأمراض.

وأكد مدير الإعلام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، "المساعدات التي تصل غزة نقطة في بحر الاحتياجات المطلوبة للقطاع خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي".

وتابع "تعليق عمل وكالة أونروا ستكون تداعياته كارثية على سكان قطاع غزة".