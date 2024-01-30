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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: جيش الاحتلال أمر بإخلاء 41% من سكان غزة إلى الجنوب

غزة
غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر بإخلاء 41% من سكان غزة منذ أن بدأ بتقسيم القطاع إلى كتل مرقمة في ديسمبر.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له، إنه منذ شهر ديسمبر تم وضع 1158 كيلومترا مربعا من قطاع غزة، الذي كان يعيش فيه 1.38 مليون شخص قبل 7 أكتوبر تحت الأوامر. 

وأضاف المكتب أن تلك المنطقة تحتوي على 161 مركز إيواء يستضيف ما يقدر بنحو 700750 نازحاً.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أصدر تعليمات للأهالي بمغادرة مناطق معينة في غزة لتجنب القتال في حربه ضد حماس.

ودعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، سكان النصار والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ والرمال الشمالي والجنوبي وصبرا والشيخ عجلين وتل الهوى غرب مدينة غزة إلى الإخلاء حفاظاً على سلامتهم باتجاه الملاجئ المخصصة جنوباً.

وشمل الأمر مساحة قدرها 12.43 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل 3.4% من مساحة قطاع غزة. 

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن هذه المنطقة كانت موطناً لما يقرب من 300 ألف فلسطيني قبل 7 أكتوبر، وتحتوي على 59 مأوى يؤوي حوالي 88 ألف نازح داخلياً هناك.

ومن الجدير بالذكر، أنه اعتبارًا من 26 يناير كان هناك ما يقدر بنحو 1.7 مليون نازح داخليًا في غزة، وفقًا لما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نقلاً عن الأونروا، مضيفًا أن القتال المستمر وأوامر الإخلاء اللاحقة أجبرت بعض الأسر على الابتعاد عن الملاجئ التي تم تسجيلهم فيها في البداية.

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