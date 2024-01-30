عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دمار كلي.. الأونروا تعرض مشاهد من مدرسة تابعة لها في غزة |فيديو

الأونروا
الأونروا

عرضت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، مشاهد لإحدى المدارس التابعة لها في قطاع غزة التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمن بها من المواطنين اللاجئين.

وقالت وكالة الأونروا عبر حسابها على منصة إكس تعليقا على الفيديو: "هذه إحدى مدارسنا التي تحولت إلى ملاجئ في شمال غزة، لقد أثر ما لا يقل عن 260 هجومًا إسرائيليا على المباني والأشخاص الذين يحتمون بالداخل، مما أسفر عن مقتل 360 شخصًا".

وأضاف الأونروا: "الحقيقة المحزنة هي أن سكان غزة ليس لديهم مكان يذهبون إليه، وأنهم ليسوا آمنين في أي مكان، لا في المنزل، ولا في المستشفى، ولا في الداخل مباني الأمم المتحدة والملاجئ".

https://x.com/UNRWA/status/1752298011424625033?s=20

وفي وقت سابق، نددت وزارة الخارجية الفرنسية، بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم الأربعاء.

وشددت وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يُعدّ عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة.

ودعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

نيوزيلندا تعلق تمويلها لوكالة الأونروا المحاصرة في غزة

الموساد يتهم 190 موظفا بـ الأونروا بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى

الاونروا قطاع غزة غزة الأمم المتحدة الاحتلال الاسرائيلي القصف الإسرائيلي خان يونس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

بشرى سارة.. سعر الذهب يعود للاستقرار بعد وقف التسعير في سوق الصاغة

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

موضوعات متعلقة

نيوزيلندا تعلق تمويلها لوكالة الأونروا المحاصرة في غزة

الموساد يتهم 190 موظفا بـ الأونروا بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى

بلينكن يزعم أن أدلة مشاركة موظفي الأونروا في هجوم حماس ذات مصداقية عالية

أسامة كمال: الصراع الأمريكي ومحاولات النيل من "الأونروا" مستمرة وقديمة

وزير العدل الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة برفع قضية ضد إسرائيل بسبب ضحايا "الأونروا"

عبد الحليم قنديل: الأونروا مسئولة عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني في غزة

البيت الأبيض يحذر من الطعن في وكالة الأونروا

ترشيحاتنا

الزراعة: الموسم الحالي يشهد تزايدا للجراد لهطول أمطار مبكرة

إعلامي: أبو جبل لا يصلح للنادي الأهلي.. والسبب

وزير الرياضة يستضيف عمرو موسى في لقاء حواري مفتوح مع الشباب

صحف السعودية: الأولوية هي وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.. الصين تحذّر من «دوامة انتقام».. والكرملين يدعو إلى تهدئة التوترات بين أمريكا وإيران.. والمملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم

دعاء البرد الشديد في طوبة ..اللهم نستودعك كل من لا مأوى له

لم يعد إيلون ماسك.. من هو أغنى رجل في العالم حاليا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

عملت تجميل عايزة أرجع خلقة ربنا.. صور سارة نخلة قبل وبعد الشهرة

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ