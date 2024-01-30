دمار كلي.. الأونروا تعرض مشاهد من مدرسة تابعة لها في غزة |فيديو

عرضت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، مشاهد لإحدى المدارس التابعة لها في قطاع غزة التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمن بها من المواطنين اللاجئين.

وقالت وكالة الأونروا عبر حسابها على منصة إكس تعليقا على الفيديو: "هذه إحدى مدارسنا التي تحولت إلى ملاجئ في شمال غزة، لقد أثر ما لا يقل عن 260 هجومًا إسرائيليا على المباني والأشخاص الذين يحتمون بالداخل، مما أسفر عن مقتل 360 شخصًا".

وأضاف الأونروا: "الحقيقة المحزنة هي أن سكان غزة ليس لديهم مكان يذهبون إليه، وأنهم ليسوا آمنين في أي مكان، لا في المنزل، ولا في المستشفى، ولا في الداخل مباني الأمم المتحدة والملاجئ".

https://x.com/UNRWA/status/1752298011424625033?s=20

وفي وقت سابق، نددت وزارة الخارجية الفرنسية، بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم الأربعاء.

وشددت وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يُعدّ عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة.

ودعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي.