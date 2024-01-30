نيوزيلندا تعلق تمويلها لوكالة الأونروا المحاصرة في غزة

انضمت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء إلى قائمة الدول التي علقت تمويلها لوكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، الأونروا، في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إن نيوزيلندا أوقفت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) حتى يتم التحقيق في هذه الادعاءات.

و\ردت الوكالة عددا من الموظفين بسبب الاتهامات الإسرائيلية ووعدت بإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات، التي لم يتم تحديدها، وتعهدت إسرائيل بوقف عمل الوكالة في غزة بعد الحرب.

وقال لوكسون للصحفيين: 'الادعاءات خطيرة بشكل لا يصدق مضيفا “من المهم أن يتم فهمهم والتحقيق معهم بشكل صحيح”.

وتابع لوكسون أن نيوزيلندا 'لن تقدم أي مساهمات أخرى' للأونروا حتى يقول وزير الخارجية وينستون بيترز 'إنه من الجيد القيام بذلك'.

والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا واليابان وألمانيا من بين الدول الأخرى التي علقت بالفعل تمويلها للأونروا، التي كانت في قلب الجهود الإنسانية في غزة.

وقال لوكسون إن نيوزيلندا تقدم للأونروا حوالي مليون دولار نيوزيلندي (822 ألف دولار سنغافوري) كتمويل سنوي.