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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتضور جوعا ونأكل العشب.. أهالي غزة يرون معاناتهم بسبب القصف الإسرائيلي

غزة
غزة

عرضت شبكة CNN الإخبارية الامريكية آراء مجموعة من الفلسطينيين في قطاع غزة الذين نزحوا إلى مناطق آمنة بعيدة عن بيوتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقالت هنادي جمال سعيد الجمارة، 38 عاماً، التي نزحت عائلتها من شمال غزة، لشبكة CNN في 9 يناير، إنهم ضعفاء الآن، ويعانون دائماً من الإسهال، ووجوههم صفراء، مضيفة أنها تشعر بالدوار، وزوجي لا يأكل.

وأضافت أنها تحاول إطعام أطفالها مرة واحدة على الأقل يوميًا، بينما تعتني بزوجها، وهو مريض بالسرطان والسكري.

وبينما تتجه غزة نحو مجاعة واسعة النطاق، قال المدنيون النازحون والعاملون في مجال الصحة لشبكة CNN، إنهم يعانون من الجوع حتى يتمكن أطفالهم من تناول القليل المتاح، وإذا وجد الفلسطينيون المياه، فمن المرجح أنها غير صالحة للشرب.

وعندما تصل شاحنات الإغاثة إلى القطاع، يتسلق الناس فوق بعضهم البعض للحصول على المساعدات، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، بعد أن أجبرهم القصف الإسرائيلي على ترك منازلهم، يبكون ويتشاجرون على الخبز الفاسد.

ويقول آخرون لشبكة CNN، إن هناك آخرين يمشون لساعات في البرد بحثاً عن الطعام، ويخاطرون بالتعرض للضربات الإسرائيلية.

من جانبه، قال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي، لشبكة CNN، إنه حتى قبل الحرب، كان اثنان من كل 3 أشخاص في غزة يعتمدان على الدعم الغذائي، لافتا إلى أن الفلسطينيين عاشوا 17 عامًا من الحصار الجزئي الذي فرضته إسرائيل.

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