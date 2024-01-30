ليست حماس.. جالانت: إسرائيل ستحكم غزة بعد الحرب عسكريا وليس مدنيا

قال وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي، يواف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن حماس لن تحكم قطاع غزة مجددا.

وزعم جالانت أن إسرائيل ستحكم قطاع غزة بعد الحرب عسكريا وليس مدنيا.

كما ادعى أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قد فقدت 25% من مقاتليها في العمليات العسكرية الجارية بـ غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير دفاع الاحتلال أن جيشه "سيتحرّك قريبا جدا" في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان حيث يتبادل القصف يوميا مع حزب الله.

وأبلغ الوزير الاسرائيلي الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أن قوات أخرى منتشرة حاليا في القطاع الفلسطيني ستُغادر المنطقة لتنتشر في شمال إسرائيل.

وقال جالانت "سيتحرّكون قريبا جدا إذًا ستُعزز القوات في الشمال".

وتابع "القوات القريبة منكم... ستغادر الميدان وستتّجه نحو الشمال، استعدادا لما سيحصل تاليا".

وأشار إلى أن جنود احتياطٍ سيتركون مواقعهم استعدادا لهذه العمليات المستقبلية.