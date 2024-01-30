بسبب العدوان.. البعثة الأممية لحقوق الإنسان تحذر من أمر خطير بقطاع غزة

علق الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم.

وقال هيثم أبو سعيد في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى في الضفة متنكرة في لباس طبي ".

وأضاف هيثم أبو سعيد : "هناك مجاعة كبرى في غزة والأمراض والأوبئة تطفو على السطح".

وتابع هيثم أبو سعيد :" من الملاحظ بأن هناك دولا جددت مساعدتها لوكالة الأونروا، وأكدت أنها لن تنقطع إيفاء حصتها من هذه المساعدات".

وتابع هيثم أبو سعيد :" نأمل أن تعود الدول التي قاطعت عن تمويلها للأونروا بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة 9 من أصل 12 موظفا بالوكالة إلى التحقيق الذي يبدو أن هناك اتصالا بينهم وبين جهات ومنظمات محلية لا يمكن للموظفين الأمميين أن يكونوا على صلة مباشرة أو تفاعل أكثر من الحدود المطلوبة لهم".