نتنياهو يحدد شروط إنهاء الحرب على غزة

حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشروط التي تنهي حرب إسرائيل على غزة.

وقال نتنياهو: لن ننهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها وهذا يعني القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، هدمت الحكومة الإسرائيلية، الجهود الدولية الساعية إلى وقف إطلاق النار وإقرار الهدنة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

ورد مكتب نتنياهو بنفي صحة التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، إن "التقارير الواردة عن صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس، ووقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، غير صحيحة، وتشمل شروطًا غير مقبولة لإسرائيل".