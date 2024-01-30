السبت.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق والمصالح الحكومية في بني سويف

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف يوم السبت المقبل من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة التوزيع بشارع عبد السلام عارف، مما يستلزم فصل الخدمة عن عدد من المناطق التي تعتمد على التغذية الكهربائية الواردة من تلك المغذيات.

وبحسب البيان الوارد من القطاع فقد تقرر فصل التيارعن بعض المغذيات التي تخدم العديد من المناطق وهي ( مغذي المعلمين :الأبنية التعليمية، بني سويف الجديدة، مغذي المخبز الآلى : مركز هندسة الحميات، مغذي العجمي: منطقة العجمي، مغذي بني سويف الجديدة: قصر الثقافة ، مدرسة الدعوة، مغذي زمزم : هندسة المركز، مغذي الرحبة: منطقة الغمراوي، مغذي الضرائب ، الرقابة الإدارية، مغذي بني عطية: مربع الفيلات، مغذي القطاع، مغذي البرنس، التليفزيون، مغذي الحميات: مسشتفى الحميات، مغذي القاضي : مديرية التموين، منطقة الروضة ، خلف الاستاد ، نادي الشرطة ، النادي الرياضي.

ويتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.