عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضعف المياه في بعض القرى بـ بني سويف.. تعرف على المناطق

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر ضعف المياه عن قرى ( تزمنت الشرقية ، الحلابية مركز بني سويف  ، الضباعنة مركز ببا) ، من الساعة 1  ظهر اليوم الثلاثاء 30 يناير  وحتى الــ  7 صباح  غد الأربعاء 31 يناير،بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه الحلابية "1" مركز بني سويف ، على أن يتم التعويض من محطة الحلابية "2" 

نائب محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر سمسطا

تصعيد منتخب كورال " جامعة بني سويف" للتحكيم النهائي في مسابقة إبداع


وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف  الخدمة خلال الفترة المذكورة،لوجود أعمال تطهير محطة المياه،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125)  أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن. Virus-free.www.avg.com
 

احتياجاتهم الخزان الأرضى إلسا الشرق الخط الساخن 125 تقديم الخدمة تطوير ورفع كفاءة ركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف محافظ بني سويف ياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف مياه الشرب والصرف الصح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

بشرى سارة.. سعر الذهب يعود للاستقرار بعد وقف التسعير في سوق الصاغة

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

موضوعات متعلقة

رغم تطويرها.. مزلقانات الموت ببني سويف تحصد أرواح الصغار والكبار

نائب محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر سمسطا

بنى سويف .. حملة لتوفير ملابس شتوية للأسر الأولى بالرعاية

السكرتير العام المساعد لبني سويف يناقش موقف الاستجابة لشكاوى "صوتك مسموع"

إزالة 59 حالة بالمرحلة الأولى من الموجة الـ22 لحملات إزالة التعديات ببني سويف

الكشف وتوفير العلاج لـ 1290 حالة في 6 تخصصات ببني سويف

محافظ بني سويف يلتقى رئيس الجمعية المصرية لصحة الأسرة لمتابعة الجهود المنفذة

لمجابهة الأزمات.. نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعا استعدادا لإجراء التدريب "صقر"

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يستضيف عمرو موسى في لقاء حواري مفتوح مع الشباب

صحف السعودية: الأولوية هي وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.. الصين تحذّر من «دوامة انتقام».. والكرملين يدعو إلى تهدئة التوترات بين أمريكا وإيران.. والمملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم

دعاء البرد الشديد في طوبة ..اللهم نستودعك كل من لا مأوى له

لم يعد إيلون ماسك.. من هو أغنى رجل في العالم حاليا؟

مسئول يمني كبير يعقد اجتماعا هاما في الصين| تفاصيل

برلمانية: الصادرات المصرية تحدٍ كبير أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

عملت تجميل عايزة أرجع خلقة ربنا.. صور صادمة لسارة نخلة قبل وبعد الشهرة

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ