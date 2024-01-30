ضعف المياه في بعض القرى بـ بني سويف.. تعرف على المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر ضعف المياه عن قرى ( تزمنت الشرقية ، الحلابية مركز بني سويف ، الضباعنة مركز ببا) ، من الساعة 1 ظهر اليوم الثلاثاء 30 يناير وحتى الــ 7 صباح غد الأربعاء 31 يناير،بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه الحلابية "1" مركز بني سويف ، على أن يتم التعويض من محطة الحلابية "2"



وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة،لوجود أعمال تطهير محطة المياه،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن. Virus-free.www.avg.com

