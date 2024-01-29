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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تصعيد منتخب كورال " جامعة بني سويف" للتحكيم النهائي في مسابقة إبداع

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تصعيد منتخب الكورال والموسيقي  للتحكيم النهائي لمسابقة إبداع ، حيث من المقرر يتم التحكيم النهائي للمسابقة خلال الفترة من  من 16-18 فبراير المقبل بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظه الإسكندرية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية .
 

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ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لمنتخب الكورال،  معرباً عن سعادته بالقدرات والمواهب لديهم ، مشيراً إلى أن تلك المسابقات تُعد مهمة لتحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة وتساعدهم  على تطوير مهاراتهم الإبداعية ، وتتيح لهم الفرصة لتحليل وتقييم مهاراتهم، والاطلاع على مهارات وقدرات الآخرين ،  مؤكدا حرص الجامعة علي دعم تلك المواهب الجامعية الشابة وتوفير المناخ المناسب لتنميتها للارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة.

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