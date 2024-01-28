محافظ بني سويف يلتقى رئيس الجمعية المصرية لصحة الأسرة لمتابعة الجهود المنفذة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "اليوم" الدكتور ممدوح وهبة رئيس الجمعية المصرية لصحة الأسرة ، لمناقشة ما تم تنفيذه من أنشطة وجهود وفعاليات ضمن المشروع التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع المحافظة تحت عنوان " بنوتي أمانة في رقبتي " ، ويستهدف الارتقاء بمعلومات ومهارات الفتاة الريفية حول الصحة الإنجابية وتحسين المفاهيم والممارسات الإنجابية.

حضر اللقاء أعضاء اللجنة الاستشارية للمبادرة : الدكتورة أمنية أبو جبل مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة ، نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ، نهي محمد محمد مدير التعاون الدولى والعلاقات العامة.

وخلال اللقاء تم استعراض الجهود المنفذة ضمن المشروع ، خلال الفترة الماضية ، حيث تم تدريب14 طبيبة ، و143مثقفة صحية لعمل توعية صحية بكافه قرى المحافظة من خلال تنفيذ 1700 زيارة ، بالإضافة إلى تدريب 54 معلمة و28 بالتعليم الفني و14 معلمة بمدارس التمريض ، فضلاً عن عقد 74 ندوه بالقري والمدارس من خلال الأطباء ، إضافة إلى تاهيل أعضاء هيئة تدريس مدارس التمريض للقيام بتنفيذ الندوات ، وقد تم عمل تقييم للطلبة الموهوبين بالتعاون بين الثقافة والتربية والتعليم.

من ناحيته أثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها الجمعية المصرية لصحة الأسرة ، لاسيما وأنها تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية للتصدي لبعض الظواهر والممارسات السلبية والعادات الخاطئة؛ مثل ختان الإناث والزواج المبكر والخصوبة غير الآمنة، والعمل على تدريب الأطقم الطبية من الطبيبات للقيام بندوات تثقيفية توعوية ورفع الوعي داخل القرى من أجل ممارسات للأسر المصربة في الأرياف .