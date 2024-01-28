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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يبحث تنفيذ مبادرة مكافحة مُسببات العمى وضعف الإبصار

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد  الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن المحافظة تعمل من خلال رؤية وإستراتيجية متكاملة لدعم جهود المجتمع المدني في الدفع بجهود الدولة في مجال تحسين الخدمات الحيوية مشيراً  إلى أن بني سويف هي أولى المحافظات التي تبنت مشروع توقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي ، والتي بدأت بــ 40 جمعية وحالياً تخطت الــ 120 جمعية ومؤسسة ، مما يسهم بشكل كبير في تفعيل وتعظيم دور المجتمع المدني في المجالات الخدمية والتنموية

 

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن قطاع الصحة في مقدمة القطاعات الخدمية التي توليها المحافظة اهتماماً كبيراً من خلال عدد من المحاور منها : التواصل الدائم مع وزارة الصحة والمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة في القطاع ، بجانب حشد الجهود المجتمعية لتحسين مستوى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ، من خلال تقديم التسهيلات ووجود قاعدة بيانات تحتوى على كافة الاحتياجات والمناطق والحالات ذات الأولوية وغيرها من الجمهور.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتورة جيهان السعداوي المدير التنفيذي لمؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية ، وحضور نهى سليمان مدير إدارة تنمية الموارد بالمؤسسة ، وأحمد السيد مدير المشروعات بالمؤسسة ،ونهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة ، وذلك لبحث الخطوات العملية لتنفيذ مبادرة مكافحة مُسببات العمى وضعف الإبصار ، والتي يجرى تنفيذها حالياً على مستوى إقليم محافظات شمال الصعيد ، ضمن خطة طموحة لتوسيع نطاق وجهود المبادرة لتعطى كاف محافظات مصر.

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استعرض مسئولو المؤسسة آليات التعاون المشترك بين المحافظة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وتفاصيل المبادرة التي تشمل استهداف تجفيف منابع مُسببات العمي من خلال المسح الميداني والعمل على توفير العلاج اللازم والنظارات الطبية ، وذلك بالمجان ، بجانب نقل الحالات المرضية التي تتطلب تدخلات جراحية للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

ورحب محافظ بني سويف بالمبادرة، مؤكداً دعمه لكافة أنشطة المبادرة، لاسيما وأنها تستهدف دعم الخدمة الصحية على مستوى المحافظة وفي تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لأهالينا  بالقرى ممن يعانون من أمراض الرمد ، مشيراً إلى أهمية التوسع في المبادرة لتشمل كافة المناطق بالمحافظة  ، موجهاً الصحة وبالتنسيق مع التضامن  والوحدات المحلية ، بإعداد قاعدة بيانات بالحالات المرضية ، وكذا وضع برنامج يشمل الأماكن والفترة الزمنية التي سيتم تنفيذ المبادرة فيها ، مشدداً على أهمية عرض تقرير مُفصل عن كافة المُستجدات في هذا الشأن.

وأكد محافظ بني سويف أهمية تكوين فريق عمل يتضمن مديرية الصحة وشؤون الإعاقة والتعاون الدولي بالمحافظة والتضامن الاجتماعي،لتعظيم الفائدة  وتحقيق المستهدف والنتائج المرجوة من تنفيذ المبادرة ، مطالباً  بضرورة التواصل المستمر بين المختصين والتنسيق لتذليل أية عوائق تطرأ بأسرع وقت ممكن  ، مشيراً إلى أهمية إحداث التكامل بين هذه المبادرة والمبادرات في القطاع الصحي ، والتي  أطلقها ويرعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مثل مبادرة 100 مليون صحة والتي تندرج تحت مظلتها كافة المبادرات الداعمة للقطاع الصحي

من جانبها أعربت المدير التنفيذي لمؤسسة "ميرفت سلطان" عن تقديرها  لمحافظ بني سويف لدعمه النوعي لجهود المبادرة ، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي ضمن وتحت مظلة توجيهات القيادة السياسية ، التي تشجع على تضافر كافة الجهود لتلبية احتياجات المواطن وتحسين معيشته وتطوير مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم ، مشيرة إلى أن المبادرة سيتم تنفيذها بمحافظة بني سويف بدءً  بقريتي "بني علي ومنشأة أبو مليح" بمركز سمسطا ، ويتم الانطلاق لقرى آخرى وفق الجدول الذي سيتم اعتماده من المحافظة، بالتنسيق مع الصحة  والتضامن الاجتماعي ، مؤكدة أن المبادرة تستهدف خلال المرحلة المستقبلية مسح ميداني بمعرفة فرق طبية لتعم الفائدة وتتسع لضم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين

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